Названы лучшие отели Турции с подогреваемыми бассейнами

Эксперты туристической отрасли назвали лучшими отелями Турции с подогреваемыми бассейнами Rixos Premium Belek, Regnum Carya Golf & Spa и Nirvana Cosmopolitan. Результаты голосования, проведенные порталом TourDom, опубликованы на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам голосования, в списке лидеров также оказались Bellis Deluxe Hotel, Akka Antendon Hotel и Alva Donna Beach Resort Comfort. Кроме того, специалисты выделили отели из таких премиальных сетей, как Maxx Royal, Titanic, Calista, Cullinan и Sueno Deluxe.

При этом эксперты туротрасли подчеркивают, что, выбирая отель с подогреваемым бассейном, российским туристам необходимо учитывать определенные нюансы. "Нужно еще обращать внимание на то, как расположен бассейн - в том же Sueno Deluxe он расположен лучше, чем в Regnum", - сообщил один из подписчиков портала.

Более того, нужно понимать, что в некоторых гостиницах подогреваемый бассейн полностью находится на открытом воздухе, а где-то вне помещения расположена только его небольшая часть, как, к примеру, в Gloria Verde. "Если принципиально наличие морской воды, то такие бассейны есть в Kaya Palazzo Golf Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort", - добавили специалисты.