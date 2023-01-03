Туристам назвали отельные номера, которые никогда не следует бронировать

Не все отельные номера эксперты туризма считают одинаковыми с точки зрения безопасности и удобства. О том, какие типы номеров всегда избегат специалист по туризму, ведущая телешоу о путешествиях по Америке Саманта Браун, сообщает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

В своих видео в аккаунте TikTok она сообщила, что никогда не живет в номерах, расположенных вблизи с лифтами, и наглядно продемонстрировала, почему. Туристка просто стояла у лифтов и слушала доносящийся громкий визг, когда лифт двигался между этажами. Примерно то же самое слышно в номере через тонкие стены - такой фон не позволит расслабиться. "Моя комната находилась на полпути по коридору, и я все еще слышала то, что, как мне показалось, было птицей, застрявшей внутри", - пояснила она.

Эксперт также рассказала, что ей не нравится оставаться в номерах, находящихся рядом с автоматом со льдом, потому что он громко гремит, когда туристы набирают кубики льда, чтобы отнести их в свою комнату. По соображениям безопасности она избегает оставаться ночевать в номерах на первом этаже. Считается, что в комнаты, расположенные близко к земле, легко проникнуть ворам.

Аналогичным образом, по соображениям безопасности гостям также рекомендуется избегать номеров выше четвертого этажа. По словам бывшего военного, а ныне эксперта по рискам путешествий Ллойда Фиггинса, третий этаж - лучший выбор для бронирования. На это есть две причины, и обе сопряжены с безопасностью.

В интервью Sun Online Travel он рассказал, что самое большое, что упускается из виду, это риск возникновения пожара.

Когда вы приезжаете в отель, вы находитесь в незнакомой обстановке, которая, по вашему мнению, безопасна. Проблема заключается в том, что если бы сработала пожарная сигнализация, что нам делать дальше? Знаем ли мы, где пожарный выход? Как мы собираемся добраться до него, и это приведет вас к безопасности? Он заблокирован или заперт?" - задал логику рассуждений Фиггинс.

Из-за этого, сообщил Ллойд, "всегда стоит заранее пройти по маршруту пожарной лестницы, считая количество дверей между вашим номером и пожарной лестницей". "Убедитесь, что вы остановились между вторым и четвертым этажами отеля, потому что пожарная лестница редко поднимается выше четвертого этажа. А этажи ниже обычно становятся мишенью для грабителей", - заключил он.