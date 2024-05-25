Главный совет, как всегда обеспечивать безопасность вашего гостиничного номера

Ваш номер в отеле - далеко не "ваша крепость", поэтому для начала необходимо убедиться, что в нём не скрывается никто посторонний, и тем более - опасный. Свой главный совет как всегда обеспечивать безопасность гостиничного номера озвучилаЭстер, стюардесса KLM.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, она поделилась своим секретом с туристами в TikTok.

Её главный секрет - это простая бутылка воды. Как только она заселяется в отель, с помощью этого инструмента, она использует уникальный метод, чтобы "проверить, чтобы никто не находился под кроватью, не глядя". Бутылку стюардесса кидает под кровать - если она не выкатится с другой стороны, весьма вероятно, что под кроватью кто-то прячется. "Можно также использовать банки с напитками или туалетные принадлежности", - добавляет она.

Туристам, которые особенно беспокоятся ночевать - вдруг кто-то проникнет в номер, эксперт советует купить специальный стопор. Или поставить хотя бы чемодан у двери, чтобы тот предупредил, если кто-то попытается проникнуть внутрь. Подойдёт опять же любой крупногабаритный предмет.

Чемоданом или чем-то подобным она также подпирает дверь номера, когда возвращается и каждый раз проверяет, что в номере никто не скрывается - чтобы если что, иметь возможность выскочить. Она уверяет, что однажды на ее коллегу напал злоумышленник, спрятавшийся в гардеробе - и с тех пор, она проверяет всё, держа дверь открытой. "Я использвую чемодан для багажа, чтобы дверь не закрылась. Затем я захожу внутрь и проверяю все: ванную, под кроватью, внутри шкафов, под столом и за шторами, чтобы убедиться, что там никого нет. Я бы никогда не вошла в комнату, не сделав этого", - добавила она.

Ещё один совет опасающимся туристам - не называть номер своей комнаты на стойке регистрации, вполне достаточно того, что он написан на ключе - или попросите сотрудников его написать, если опасаетесь, что его послушают нежелательные гости, которым совсем незачем знать, где вы остановились.

И наконец ещё один небесполезный совет - эксперт советует на всякий случай не оставлять в номере ничего ценного на виду - от ноутбука до дорогой парфюмерии у зеркала. "Горничные часто распахивают двери, когда убирают комнаты, чтобы разместить свои большие тележки. Ценные вещи, такие как ноутбуки или флаконы духов может увидеть и посторонний через открытую дверь. И чаще всего горничным всё равно - он легко может представиться вашим приятелем, который что-то забыл в комнате - и забрать приглянувшийся предмет", - уверила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!