Туристка рассказала о пугающем опыте во Вьетнаме

В последние годы Вьетнам приобретает популярность как туристическое направление, и как место для проживания "цифровых кочевников". Теплый климат, хорошие пляжи, множество интересных достопримечательностей гарантируют массу впечатлений даже во время короткой поездки в эту страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, одним из туристических магнитов Вьетнама стал "Золотой мост" в городе Дананг. Этот пешеходный мост имеет всего 150 метров в длину, но внимание туристов он получил из-за своей необычной архитектуры: мост держат не обычные скучные опоры, а огромные "руки". Само полотно моста расположено на высоте около 1400 метров над уровнем моря, что дает смельчакам возможность пощекотать нервы. По своей сути это не мост, а скорее смотровая площадка с красивым видом.

Тревел-журналистка Эми Джонс на страницах Express рассказала о своих впечатлениях после посещения "Золотого моста" в Дананге. Она отметила, что туристов не предупреждают об "ужасном путешествии", которое им придется совершить, чтобы пройтись по этому мосту.

"Я знала, что мост расположен высоко в холмах, но когда я поднялась на канатную дорогу, меня охватила паника. В этот момент я все еще боялась высоты, поэтому пребывание в чем-то похожем на стеклянную клетку, тянущуюся высоко к небесам, отнюдь не успокаивало, а становилось только хуже", - вспоминает журналистка.

По ее словам, по мере того, как кабина канатной дороги поднималась выше, она попала в зону ветра и начала немного шататься, что только добавляло ужаса.

"Я слишком нервничала, чтобы сделать фото по дороге вверх, но когда добралась до вершины и безопасно оказалась на "Золотом мосту", то взглянула вниз, как далеко мы поднялись. Можно с уверенностью сказать, что мои ноги были как желе, когда я смотрела вниз на миниатюрную канатную дорогу и зеленый ландшафт внизу", - пишет Эми.

Однако, если отбросить страх высоты, сам "Золотой мост" действительно оказался впечатляющим, вспоминает путешественница.

"Я прошлась вдоль моста, избегая толпы туристов, и восхищалась его невероятными размерами и красотой. Хотя я боялась высоты, а справа от меня были крутые холмы, меня успокаивало осознание того, что слева до земли было всего несколько метров, а не несколько тысяч!" - рассказала она.