Названы любимые рождественские направления миллиардеров

Сверхбогатые люди часто отправляются на Рождественские праздники на Сен-Бартелеми или шале в Аспене, а не отдыхают "дома на диване".

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Business Insider.

В конце года богачи всего мира массово отправляются в путешествия на частных самолетах и суперъяхтах, выбирая самые дорогие и самые закрытые направления. Часто это происходит в компании таких же миллиардеров.

"Это поездки в места, которые фактически доступны только людям с очень высокими доходами", - пояснил Business Insider основатель консалтинговой компании Barton Уинстон Честерфилд. По его словам, состоятельные клиенты ищут частные курорты, подальше от остального мира.

Карибы и Сен-Бартс - магнит для суперъяхт

Многие крупнейшие яхты мира уже отправились в более теплые воды. Яхта Марка Цукерберга Launchpad сейчас находится в Калифорнийском заливе неподалеку от Кабо-Сан-Лукас. В Карибском море, в свою очередь, сосредоточились яхты Koru Джеффа Безоса, Rising Sun Дэвида Геффена и Whisper Эрика Шмидта. Ожидается, отмечает Business Insider, что по прибытии владельцев многие из них отправятся в Сен-Бартс, чтобы встретить Новый год.

"Всегда говорю: если вы хотите почувствовать песок под ногами и съесть круассан, будто вы в Париже, - вам на Сен-Бартс", - рассказала директор по работе с клиентами элитного консьерж-сервиса Knightsbridge Circle Элизабет Браун.

Те, кто не останавливается на яхтах, могут заплатить более 7 тысяч долларов за ночь в номере или десятки тысяч за люкс в таких отелях, как Eden Rock или Cheval Blanc, принадлежащих группе LVMH миллиардера Бернара Арно. Высокая цена здесь - часть привлекательности.

"Это совсем не массовый рынок. Попасть туда можно только если вы действительно очень богаты", - отметил Честерфилд.

Альпы и Аспен - выбор для любителей зимы

Другие представители ультрабогатой элиты, наоборот, выбирают зимние каникулы в горах.

"Праздники в горах - это еще больший побег от обыденности, чем даже поездки на частные острова", - говорит Честерфилд.

В Европе это прежде всего Альпы: Гштаад, Санкт-Мориц, Куршевель и Валь-д'Изер. Цены на недвижимость там продолжают расти. По данным Knight Frank, в Гштааде квадратный метр может стоить до 47,3 тыс. евро.

В США среди фаворитов - Аспен, Вейл и Карбондейл в штате Колорадо. По данным компании Altrata, Аспен имеет самую высокую концентрацию домовладельцев с состоянием более 30 млн долларов в США и вторую в мире после Монако.

Среди владельцев второго или третьего жилья вблизи курорта - хедж-фондовый магнат Кен Гриффин, наследник Walmart Роб Валтон и бизнесмен Чарльз Кох. Частыми гостями являются и Джефф Безос с Лорен Санчес Безос.

"Это максимально близко к европейской культуре après-ski", - говорит Браун, - "Великолепные горы, отличное катание, топовые отели и рестораны".

В Аспене есть ресторан шефа Нобу Матсухиси, бутики Gucci и Prada, а также частные клубы Casa Tua и Caribou Club - все, чтобы ультрабогатые чувствовали себя как дома. Впрочем, главная прелесть - лыжный спорт: именно спорт является интересом №1 среди сверхбогатых домовладельцев Аспена.

Духовные путешествия вместо курортов

Впрочем, не все выбирают пляжи или склоны. Некоторые из миллионеров и миллиардеров отправляются во "внутренние путешествия".

"Они едут на ретриты с использованием психоделических практик", - рассказал Чарли Гарсия, основатель закрытого клуба для центимиллионеров R360, вспоминая поездки в Перу или Коста-Рику.

Возможно, иронизирует он, именно такая "растительная медицина" помогает семьям лучше ладить между собой во время праздников.

Горнолыжные курорты Франции вынуждены пересматривать свою деятельность - что известно

Напомним, что часть горнолыжных курортов Франции сейчас вынуждена пересматривать свою деятельность или даже закрываться из-за глобального потепления. Еще часть из них пустует из-за того, что люди просто не могут себе позволить такой отдых финансово.

В частности, курорт Сен-Коломбан-де-Вийяр в альпийском регионе Савойя пошел на радикальные меры - сделал катание бесплатным - без необходимости покупать ски-пассы. Небольшой поселок Сен-Коломбан-де-Вийяр, расположенный на высоте 1100 метров над уровнем моря, терпит убытки уже более двух десятилетий, но значительно хуже стало в последние два года.