Названы 10 самых переоцененных популярных мест в Европе

Существует определенный набор туристических достопримечательностей, куда путешественников тянет как магнитом. Однако в итоге туристы часто чувствуют себя обманутыми и разочароваными после их посещения.

"Благодаря своим римским амфитеатрам, шедеврам эпохи Возрождения и готическим соборам, Европа, возможно, обладает самым выдающимся культурным наследием в мире. Но у нее также есть и загадочная параллельная традиция: а именно, достопримечательности настолько унылые и переоцененные, что их следовало бы снести бульдозерами, - и тем не менее, туристы необъяснимым образом стекаются туда", - отмечаются в материале британского издания The Telegraph, составившего рейтинг популярных туристических мест в Европе, от посещения которых лучше отказаться в 2026 году, передает Day.Az.

Балкон Джульетты совершенно не стоит того хайпа

Возглавил антирейтинг так называемый балкон Джульетты в итальянской Вероне. Правда в том, что на самом деле это место не имеет никакого отношения к знаменитой пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Сам писатель никогда не бывал в Вероне, а балкон был пристроен к зданию лишь в 1930-х годах. Более того, бронзовая статуя Джульетты появилась возле здания лишь в 1970-х годах, чтобы стимулировать туризм - фактически, это искусственно созданная легенда, на которую туристы ведутся без лишних раздумий.

К слову, с 6 января 2026 года туристы будут еще и должны платить за посещение этой весьма переоцененной достопримечательности - целых 12 евро, купив билет в музей внутри здания.

10 самых переоцененных достопримечательностей Европы