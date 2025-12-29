Названы 10 самых переоцененных популярных мест в Европе
Существует определенный набор туристических достопримечательностей, куда путешественников тянет как магнитом. Однако в итоге туристы часто чувствуют себя обманутыми и разочароваными после их посещения.
"Благодаря своим римским амфитеатрам, шедеврам эпохи Возрождения и готическим соборам, Европа, возможно, обладает самым выдающимся культурным наследием в мире. Но у нее также есть и загадочная параллельная традиция: а именно, достопримечательности настолько унылые и переоцененные, что их следовало бы снести бульдозерами, - и тем не менее, туристы необъяснимым образом стекаются туда", - отмечаются в материале британского издания The Telegraph, составившего рейтинг популярных туристических мест в Европе, от посещения которых лучше отказаться в 2026 году, передает Day.Az.
Балкон Джульетты совершенно не стоит того хайпа
Возглавил антирейтинг так называемый балкон Джульетты в итальянской Вероне. Правда в том, что на самом деле это место не имеет никакого отношения к знаменитой пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Сам писатель никогда не бывал в Вероне, а балкон был пристроен к зданию лишь в 1930-х годах. Более того, бронзовая статуя Джульетты появилась возле здания лишь в 1970-х годах, чтобы стимулировать туризм - фактически, это искусственно созданная легенда, на которую туристы ведутся без лишних раздумий.
К слову, с 6 января 2026 года туристы будут еще и должны платить за посещение этой весьма переоцененной достопримечательности - целых 12 евро, купив билет в музей внутри здания.
10 самых переоцененных достопримечательностей Европы
- Балкон Джульетты, Верона, Италия.
- Лестер-сквер, Лондон, Англия.
- Голубая лагуна, Исландия.
- Камень Бларни, Ирландия.
- Репербан, Гамбург, Германия.
- Писающий мальчик, Брюссель, Бельгия.
- Мона Лиза, Париж, Франция.
- Прогулка на гондоле в Венеции, Италия.
- Русалочка, Копенгаген, Дания.
- Джон-О'Гротс, Шотландия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре