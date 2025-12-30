Названы худшие туристические тренды мира

В современном мире на просторах интернета можно найти множество туристических трендов. Часть из них могут быть полезны, а часть - несут угрозу здоровью или даже жизни путешественников.

Но есть такие тренды из соцсетей, которые просто не поддаются никаким нормам приличия и откровенно раздражают всех адекватных туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, издание о путешествиях Fodor's собрало самые тупые туристические тренды 2025 года, о которых лучше навсегда забыть.

"С каждым годом путешествия меняются под влиянием новых тенденций и меняющихся источников вдохновения. TikTok продолжает играть важную роль в мотивации людей - как в хорошем, так и в плохом смысле. В 2025 году путешественники проверили "теорию аэропорта", занялись опасным туризмом и нашли новые способы сочетать свою любовь к путешествиям с едой и книгами. Тем не менее не каждая мода заслуживает подражания, и есть некоторые, от которых мы готовы отказаться", - отметили авторы подборки.

4 худших туристических трендов 2025 года

1. Позднее прибытие в аэропорт

В этом году путешественники начали активно проверять, насколько поздно они смогут прибыть в аэропорт и все же успеть на свой рейс. Эта тенденция, известная как "теория аэропорта", заключалась в том, чтобы пассажиры прибывали всего за 15-20 минут до посадки. Некоторым пользователям TikTok это удалось, но большинство опоздывали на свои рейсы. Эксперты же предупреждали, что успех зависит от таких факторов, как время года, аэропорт, пробки и багаж.

2. Экстремальные однодневные поездки

В 2025 году в соцсетях начали активно продвигаться международные перелеты в путешествие всего на один день. Туристы пытались уместить как можно больше в 24 часа и сразу же улетали домой. Однако этот тренд также подвергся критике за то, что он негативно воздействуют на окружающую среду и создает ненужную нагрузку на места отдыха, которые мало выигрывают от таких коротких визитов.

3. Риск попасть в заложники

Не секрет, что некоторых людей уже давно привлекает "темный туризм" - желание посетить опасные места, однако в некоторых случаях ситуация заходит слишком далеко - туристы сознательно едут в места, где их могут захватить в заложники, например, в Афганистан, Сомали, Гаити и т. д. Тем временем, в Афганистане даже выпустили видеоролик с заложниками в качестве рекламной кампании по привлечению туристов.

4. Отказ от наушников

Все больше людей отказываются от наушников при просмотре видео, прослушивании музыки или совершении звонков в общественных местах. Эта привычка настолько уже раздражает адеватных людей, что в некоторых городах начали штрафовать тех, кто разговаривает по телефону без наушников. Например, во Франции одного мужчину уже оштрафовали за разговор по громкой связи, а в Лондоне запустили промокампанию, призывающую путешественников использовать наушники.