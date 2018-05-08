«Путешественник во времени»: о союзе с пришельцами

В прямом эфире на канале Apex TV человек, называющий себя "путешественником во времени" по имени Ной, согласился приоткрыть завесу тайны над ближайшим будущим человечества, сообщает Express.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Ной отметил, что готов ответить на вопросы, которые не смогут нанести вред и не вызовут "временной парадокс".

"Путешественник" рассказал о технологиях будущего, катаклизмах, которые постигнут нашу планету. Но более всего зрителей и журналистов потряс тот факт, что, по утверждению Ноя, уже через 12 лет люди убедятся, что во вселенной они не одиноки.

Более того, рассказчик заявил, что инопланетяне станут союзниками людей и будут жить с нами в мире.

Напомним, что мужчина, называющий себя Ной, утверждает, что прибыл из не слишком далекого прошлого, а точнее, из 2030 года.

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