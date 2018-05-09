Жуткая история пятерняшек Дион

В мае знаменитые пять близняшек Дион отметили бы 84-летие. Канадские девочки своим появлением на свет принесли Канаде немыслимые доходы, но счастливыми их это не сделало. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям жуткую историю пятерняшек Дион.

Как родились чудо-девочки

Малышки Ивонн, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари родились в Онтарио и произвели тем самым сенсацию: в 1934 году было чудом, что все пять однояйцевых близнецов выжили при родах, а после даже сумели дожить до взрослого возраста. При этом они появились на свет за два месяца до запланированного срока. Спустя еще четыре месяца их на девять лет забрали из семьи на попечение государства - согласно специальному акту Об опеке над "пятерняшками" Дион. Правительство Онтарио решило сделать из малышек туристический аттракцион.

К слову, мать девочек Элзир позднее рассказывала врачам, что, когда она вынашивала пятерых девочек, у нее были странные судороги на третьем месяце беременности, сопровождавшиеся странными белковыми выделениями. Предполагается, что это был выкидыш шестого плода. Косвенные подтверждения этого доктора видят в том, что при рождении Эмили и Мари делили эмбриональный мешочек, как и Аннет с Ивон, а вот у Сесиль пары не было. Вопросы вызвал и тот факт, что все сестры, кроме Эмили, были правши - предполагалось, что должен был быть еще один "зеркалящий" малыш.

Общий вес всех пятерых девочек при рождении составлял 6,5 кг, отдельный вес каждой из них зафиксирован не был.

Весть о чудо-девочках быстро разнеслась по стране. Люди живо отреагировали на то, что малышкам нужна помощь в выхаживании. Они слали крохам продукты для новорожденных, а одна из больниц предоставила семейству Дион два инкубатора. На этом этапе к родителям сестер пришли любители наживы и предложили им выставить девочек на всемирной выставке. На семью Дион нажали, после чего они подписали договор, но вовремя опомнились и расторгли его. К слову, в те времена считалось нормальным выставлять детей в инкубаторах на всеобщее обозрение.

Как и зачем сестер разлучили с семьей

Но власти не желали расставаться с идеей заполучить необычных девочек в свое распоряжение. Поэтому вскоре правительство Онтарио решило, что простые фермеры Олива и Элзир, уже воспитывающие пятерых детей и впоследствии родившие еще троих сыновей, не могут нормально позаботиться о пятерняшках. В результате сестры были изъяты из семьи, хотя чисто формально Олива сохранил над ними право опеки. Но по факту дети переходили под полную власть доктора Дафо и еще двух других врачей.

Рисунок Эндрю Лумиса / Library and Archives Canada / Flickr.com

С этого момента власти стали создавать вокруг малышек индустрию, которая позволила бы заработать на их необычности. Они построили детский сад с площадками для игр, которые по сути были похожи на зоопарк, потому что желавшие увидеть необычных девочек приглашались за деньги наблюдать за ними. Здание, в котором содержались пятерняшки, было окружено двухметровым забором из колючей проволоки. Сестер выводили на площадку два-три раза в день на получасовую прогулку.

При этом над ними постоянно ставили эксперименты, их изучали и исследовали. Сестры были освобождены от работы по дому и обучались в частном порядке в том же здании, в котором жили. Ухаживали за ними в основном медсестры, и девочки имели мало представления о внешнем мире. Туристов они в основном слышали, а не видели (вокруг площадки было стекло, как в комнатах допроса, когда прозрачная только одна сторона, а другая - зеркальная). Контакты с родителями и братьями и сестрами носили случайный характер.

У малышек был жесткий распорядок дня. Они носили почти одинаковую одежду, но чтобы различать свои и чужие вещи, каждой из них был "присужден" личный цвет и символ. Так, у Аннет был красный цвет, а символ - кленовый лист, у Сесиль - зеленый и индейка, у Эмили - белый и тюльпан, у Мари - голубой и плюшевый мишка, у Ивонн - розовый и синяя птица.

Ежедневно на девочек приходили посмотреть около 6 000 человек. Почти 3 000 000 человек посетили сестер между 1936 и 1943 годами. При этом отец девочек сориентировался и открыл сувенирную лавку, в которой продавал продукцию, посвященную девочкам: автографы, фотографии, ложки, чашки, тарелки, таблички, шоколадки, книги, открытки и кукол. Кроме того, он торговал камнями со свей фермы, уверяя, что они обладают магической силой плодородия.

Присматривавшие за девочками медсестры также открыли свои сувенирные лавки.

В конечном итоге пятерняшки принесли Онтарио более 50 млн долларов. Квинтленд - так называли эту территорию (квинт - что значит "пять", ленд - что значит "земля) обогнал по посещаемости канадскую сторону Ниагарского водопада.

Среди звезд, которые приезжали посмотреть на сестер, были Кларк Гейбл, Джеймс Стюарт, Бетт Дэвис, Мэй Уэст, Амелия Экхарт и другие.

Изображения и образы сестер использовались для рекламы коммерческих продуктов, включая кукурузный сироп и овес. Малышки позволили увеличить продажи сгущенного молока, зубной пасты, дезинфицирующих средств и других продуктов благодаря участию в рекламных акциях.

Кроме того, их регулярно снимали в фильмах. Правда, рассказаны в картинах были вымышленные истории, имевшие мало общего с реальностью. Например, фильмы прославляли докторов, которые ухаживали за девочками. Одна из лент с участием сестер даже была номинирована на "Оскар" в 1940 году.

1939 / Library and Archives Canada

Зачем на самом деле родители вернули дочерей в семью

В ноябре 1943 года Олива и Элзир все же отвоевали право опеки над девочками, после чего семья переехала в 20-комнатный особняк из желтого кирпича, строительство которого было оплачено из фонда Пятерых близнецов. В доме были удобства, которые по тем временам считались роскошью, например, телефон, электричество и горячая вода.

"Детский сад", в котором сестер выставляли на публику, был преобразован в школу, где Ивонн, Сесиль, Аннет, Мари и Эмили получили диплом о среднем образовании вместе с десятью другими девочками из этого района.

При этом отношения с семьей у сестер так и не сложились. Родители часто упрекали их в том, что они стали причиной бедственного положения семьи, сестры не получали привилегий, которые получали другие дети семьи, от них требовали большей дисциплины, а наказания были более жесткими. Их по-прежнему заставляли одинаково одеваться и появляться на потеху публике. Кроме того, им доставалось больше работы по дому, чем другим детям Дион. Лишь когда выросли, девушки узнали, что дом, дорогая еда и серия автомобилей, которыми пользовалась семья, были оплачены деньгами, которые поступили в бюджет Дион благодаря самим пятерняшкам.

Позднее трое из пятерых сестер утверждали, что отец подвергал их сексуальному насилию в подростковом возрасте, а еще, что он так и не простил властям, что большая часть денег, заработанная на девочках, ушла в казну, а не к нему в карман.

Что стало с повзрослевшими сестрами Дион

Пятерняшки покинули отчий дом по достижении 18 лет и с тех пор мало общались с родителями. Трое из них вышли замуж и завели детей: у Аннет - три сына, Сесиль родила пятерых детей, двое из которых близнецы, один ее ребенок умер во младенчестве; у Мари было две дочери. Мари покинула этот мир в 1970 году, не дожив до 36 лет. В ее мозгу оторвался тромб.

1947 год / Library and Archives Canada

Эмили так и не смогла прижиться в обществе, поэтому ушла в монастырь, чтобы стать монахиней. Внезапно она стала страдать от эпилептических припадков, от которых и умерла в 20 лет.

Ивонн тоже так и не решилась завести семью. Она окончила школу медсестер, потом занялась скульптурой, но в итоге перешла на тихую работу библиотекарем.

С 90-х годов Ивонн жила вместе с разведенными сестрами Аннет и Сесиль, пока не умерла в 2001 году. В 1997-м сестры написали письмо семье Маккауи, ставшей за раз родителями семерых малышей. В послании они просили родителей малышей уберечь крох от широкой рекламы. Сестры писали о том, что всю сознательную жизнь пытаются охранять свою частную жизнь и мечтают, чтобы близнецы Маккауи получили больше уважения, нежели сами они в свое время:

"Наша жизнь была разрушена эксплуатацией, которой мы подверглись от рук правительства Онтарио".