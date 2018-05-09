В лондонском музее мадам Тюссо появилась фигура Меган Маркл - ФОТО

9 мая 2018 16:40

Восковая копия невесты принца Гарри Меган Маркл появилась в лондонском музее мадам Тюссо. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что фигура одета в зеленое платье, которое было на актрисе, когда было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. Кроме того, на ее левой руке есть обручальное кольцо, которое является копией подаренного ей женихом украшения.

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