В солнечной системе обнаружены планеты с немыслимыми запасами воды

Многие ученые долгое время считали, что только на Земле есть запасы воды. Космические исследование астрономов и астрофизиков позволили сделать совершенно другие выводы. Другие планеты Солнечной системы имеют гораздо больше запасов воды, чем наша планета, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Например, спутник Юпитера, вдвое меньше нашей Луны, имеет в два раза больше воды, чем Земля. Подобные исследования удалось получить благодаря 20-летним данным космического зонда "Вояджеров". Ученые предполагают, что даже крошечный Плутон имеет столько же запасов воды, сколько и наша планета Земля.

Нашим ученым только предстоит выяснить эти данные, используя новые космические корабли, экспедиции и другие данные, которые можно воссоздавать с помощью сложного оборудования.

Планетологи из лаборатории реактивного движения NASA вывели формулу расчета количества воды. Измеряется эта величина в зетталитрах. Например, Земля имеет 1,3335 зетталитра воды.

В списке планет Солнечной системы, наша планет Земля занимает всего 5-ое место по количеству воды. Самым водным миром стал крупнейший спутник Сатурна, планета Ганимед. Исходя из доступных и известных данных, 69% поверхности этой планеты могут быть покрыты водными ресурсами.

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