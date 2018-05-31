Как одиночество влияет на здоровье человека

Пожилых людей часто считают одинокими. Умирает супруг или супруга, и они остаются одни в таком возрасте, когда уже сложно найти себе пару.

Согласно исследованиям, одиночество плохо сказывается на нашем здоровье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, например, у одиноких людей может увеличиться уровень гормонов стресса в организме, что приводит к сердечным заболеваниям, диабету и слабоумию. Одинокие люди также раньше умирают.

У многих пожилых людей уже есть проблемы со здоровьем, одиночество еще больше усугубляет эти проблемы.

Но не надо думать, что все пожилые люди, живущие уединенно, чувствуют себя одинокими.

Согласно выводам Джулианы Холт-Лунстад, профессора психологии Университета Бригама Янга в штате Юта, больше всего от чувства одиночества страдают подростки и молодежь.

Холт-Лунстад и ее коллеги проанализировали 70 исследований и обнаружили, что риск заболеваний, связанных с одиночеством, выше в возрасте до 65 лет, чем после 65 лет.

Кроме того, согласно данным одного научно-исследовательского проекта, только 30% пожилых людей чувствуют себя одинокими.

Ученые считают, что нужно изучать, как воздействует одиночество и социальная изоляция не только на пожилых людей, но также и на людей помоложе. Необходимо работать с этой проблемой во всех возрастных группах.

"Если мы провозглашаем социальные связи базовой человеческой потребностью, нельзя сбрасывать со счетов риски, вызванные социальной изоляцией, даже если сам человек одиноким себя не считает", говорит Холт-Лунстад.

Быть одному и быть одиноким - это не одно и то же. Многие пожилые люди живут одни, но это не значит, что они недовольны этим.

На самом деле, люди могут чувствовать себя одинокими, даже когда их окружают другие люди. Можно состоять в браке и всё же быть одиноким.

"Те, кто не состоят в браке, попадают в зону риска, - объясняет Холт- Лунстад, - но далеко не все браки - счастливые. Нужно принимать в расчет не просто сам факт наличия отношений и их количество, но и качество этих отношений".

Хорошо известно, что алкоголь, неправильное питание, курение и загрязнение воздуха укорачивает нам жизнь.

Но важно учитывать, что одиночество также таит в себе угрозы и может нанести ущерб как нашему психологическому, так и физическому благополучию.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook