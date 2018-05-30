Почему не стоит убивать пауков дома

Опыт подсказывает, что большинство из вас, возможно, трудно будет переубедить, но попробовать все же стоит: не убивайте следующего паука, которого увидите в своем доме. Почему? Потому что пауки являются важной частью природы и внутренней экосистемы - а также являются совершенно безобидными и дружелюбными существами.

Людям нравится считать свои жилища надежно изолированными от внешнего мира, но в наших домах можно обнаружить многие виды пауков. Некоторые из них случайно оказались в ловушке, в то время как другие являются кратковременными посетителями. Отдельные особи находят для себя прекрасные помещения, где живут счастливо и обзаводятся многочисленным потомством. Эти паукообразные обычно ведут себя довольно скрытно, и почти все их виды, с которыми вы можете столкнуться, не являются ни агрессивными, ни опасными. А еще они могут приносить пользу, поедая вредных насекомых, причем некоторые едят даже других пауков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, группа исследователей провела визуальный осмотр 50 домов в Северной Каролине, просто чтобы выяснить какие членистоногие живут под крышами человеческих жилищ. Каждый дом, который они посетили, был жилищем, в том числе, и для пауков. Наиболее распространенными видами, с которыми столкнулись исследователи, были пауки-тенётники и пауки-сенокосцы.

Оба вида плетут сети из паутины, где потом ждут, пока попадется добыча. Пауки-сенокосцы иногда покидают свою паутину, чтобы поохотиться на других пауков на их же территории, прикидываясь жертвой, чтобы заманить родственников к себе на обед.

Хотя они являются универсальными хищниками, способными поедать все, что смогут поймать, пауки регулярно ловят вредителей и даже переносчиков заразы, например, комаров и москитов. Есть даже один вид прыгающих пауков, которые предпочитают поедать напившихся крови москитов в африканских жилищах. Таким образом, убивая паука, вы не просто лишаете его жизни, но также лишаете свой дом важного и полезного хищника.

Большинство людей побаиваются пауков. У них много ног, и почти все они ядовиты, хотя, как правило, яд слишком слабый, чтобы причинить какой-то вред человеку, даже если они сумеют проколоть нашу кожу, что маловероятно. Даже сами энтомологи порой страдают арахнофобией. Известно, что некоторые опытные исследователи с трудом преодолевают страх, работая с этими увлекательными созданиями. Но если им это удается, чем мы хуже?

Пауки не стремятся с нами увидеться и вообще предпочитают избегать людей, поскольку мы для них гораздо опаснее, чем наоборот. Случаи укусов человека пауком крайне редки. Хотя есть несколько опасных с медицинской точки зрения видов, таких как "черная вдова" и паук-отшельник, даже их укусы - весьма необычное явление, и оно редко приводит к серьезным проблемам.

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