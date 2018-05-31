Реальные женщины, которые стали прототипами легенды об амазонках

Новые данные свидетельствуют о том, что у амазонок - женщин-воинов в древнегреческой мифологии - были вполне реальные прототипы в кочевых скифских племенах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, эти племена кочевали по степям у подножия Кавказских гор между 900 и 200 г. до н.э., совершая набеги на другие племена, обитавшие в Европе и Азии. Свидетельства этих набегов - высокие курганы, разбросанные по всему Кавказу от Черного моря до Китая. Когда археологи занялись изучением этих захоронений, они предположили, что останки, возле которых было обнаружено оружие, принадлежали мужчинам, а те, возле которых находили зеркальца и веретена - женщинам.

Современные научные методы, такие как анализ ДНК, помогли ученым обнаружить, что скелеты, погребенные с луками, стрелами и другим оружием, могли оказаться не только мужскими.

Новые факты свидетельствуют, что более трети скелетов в скифских могилах принадлежат женщинам, которые пали в бою, т.е. женщины-воины были обычным явлением среди грозных скифов.

"Прообразом мифических амазонок стали абсолютно реальные женщины-воины - представительницы кочевого народа, колесившего по степям Евразии. Они искусно владели луком и были великолепными наездницами", - говорит Адриенна Мэйор, преподаватель древней истории Стэнфордского университета. "Их останки, найденные в древних курганах, являются доказательством этому".

Боевое оружие, украшения и предметы быта, найденные среди останков - вот то немногое, что может рассказать нам о реальной жизни скифской женщины. Некоторые историки утверждают, что у скифов не было своей письменности, поэтому и приходится довольствоваться причудливыми мифическими образами амазонок в писаниях сторонних наблюдателей, таких как древние греки.

Большинство из того, что греки написали об амазонках, может быть подвергнуто большому сомнению. К примеру, миф о племени, состоявшем исключительно из женщин, которые для воспроизведения потомства вступали в связь с мужчинами других племен и убивали новорожденных мальчиков, оставляя в живых лишь девочек, звучит скорее как параноидальная мужская фантазия, чем исторический факт. Точно так же миф о том, что амазонки отрезали себе одну грудь для удобства стрельбы из лука, звучит нелепо для любой женщины, которая занимается этим видом спорта. (Не говоря уже о высокой смертности, которую могла повлечь за собой такая экстремальная процедура, учитывая медицинские возможности того времени).

В действительности, этот миф обязан своим происхождением древнегреческому писателю по имени Гелланикос, который утверждал, что слово mazon похоже на maston - грудь, с приставкой а-, указывающей на ее (груди) отсутствие. Современные же ученые полагают, что название племени на самом деле происходит от имени легендарной черкесской королевы-воина Амезан.

Единственной достоверной информацией, которую мы можем почерпнуть из древнегреческих источников и которая имеет прямое отношение к скифам, является то, что у многих кочевых племен были женщины-воины, которые сражались бок о бок с мужчинами. Эти племена насчитывали не очень большое количество людей, и каждый воин был у них на вес золота, поэтому женщины были равноценной боевой силой, способной решить исход битвы. Они не уступали мужчинам в искусстве верховой езды и стрельбе из лука.

В основном принято считать, что вместе с мужчинами сражались только незамужние женщины, а вступая в брак, женщина-воин превращалась в обычную, как бы сейчас сказали, домохозяйку. Найдено, однако, несколько могил, где женщины-воины похоронены вместе с детьми, и содержимое могил с большой вероятностью указывает на то, что воительница была матерью этих детей.

Таким образом, древние литературные, художественные и археологические свидетельства указывают на то, что в степях действительно существовало эгалитарное кочевое общество, образ жизни которого вызывал благоговение и восхищение среди греков.

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