Астрономы назвали планеты, на чьих лунах может скрываться жизнь

Луны свыше ста планет-гигантов, вращающихся вокруг далеких звезд, могут поддерживать жизнь в том виде, в котором она существует на Земле, заявляют астрофизики в статье, опубликованной в Astrophysical Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"В Солнечной системе присутствует как минимум 175 лун, вращающихся вокруг восьми ее планет. И хотя большая часть из них сопровождает Юпитер и Сатурн, которые находятся далеко за пределами "зоны жизни", экзолуны могут находиться в более благоприятных условиях. Их поиски заметно повысят наши шансы найти внеземную жизнь", - заявил Стивен Кейн (Stephen Kane), астроном из университета Калифорнии в Риверсайде (США).

За последние два десятилетия астрономы открыли почти четыре тысячи планет, вращающихся вокруг далеких звезд, многие из которых обитают в достаточно сложных звездных системах, почти не уступающих Солнечной системе в сложности. За все это время была открыта лишь одна экзолуна и несколько кандидатов на эту роль, вращающихся вокруг "планет-изгоев", выброшенных за пределы звездных систем.

Первый спутник планеты вне пределов Солнечной системы был открыт двумя известными планетологами, Дэвидом Киппингом и Алексом Тичи, в июле этого года. Эта луна вращается вокруг планеты Kepler-1625b, аналога Сатурна, чей радиус примерно в два раза меньше, чем у Юпитера и в 6 раз больше, чем у Земли. Она совершает один оборот вокруг светила за примерно 287 дней и находится практически посередине "зоны жизни".

Ее открытие и отсутствие других лун в данных с "Кеплера" заставило астрономов задуматься о том, как часто экзопланеты обладают спутниками, может ли на них существовать жизнь и почему за все время наблюдений был открыт лишь один из них.

Кейн и его коллеги попытались оценить общее число обитаемых лун в Галактике, проанализировав данные, которые телескоп "Кеплер" собирал во время двух этапов своей работы на орбите. Для этого ученые повторно оценили границы "зоны жизни", ориентируясь на условия на Венере и Марсе, на которых жизнь могла существовать в далеком прошлом.

Как показали эти расчеты, газовые гиганты гораздо чаще оказываются внутри этого "бублика" орбит, чем землеподобные планеты - примерно 6-11% из них могут иметь спутники, где в теории способна зародиться жизнь, тогда как лишь 2% планет, похожих на Землю, находятся на "правильной" орбите у звезд-"двойников" Солнца.

В общей сложности им удалось найти десять дюжин газовых гигантов, на орбите которых в принципе может существовать жизнь, если там присутствуют луны, похожие по своим свойствам и размерам на Европу и Энцелад, два потенциально обитаемых спутника Юпитера и Сатурна.

Эти луны, как отмечает Кейн, пока невозможно обнаружить при помощи "Кеплера" или наземных телескопов, однако его наследник TESS, недавно выведенный на орбиту, и новое поколение гигантских оптических обсерваторий смогут решить эту задачу.