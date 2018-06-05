Что нужно человеку для полного счастья: научный ответ

Большинство людей чувствуют себя несчастными из-за неудачных отношений, психических расстройств, плохого здоровья, а не из-за отсутствия денег.

Такие результаты исследования, которое называется "Происхождение счастья", получили ученые Лондонской школы экономики и политических наук, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Во время эксперимента ученые проанализировали информацию из четырех стран, включая Германию и США. В результате чего исследователям удалось обнаружить, что снижая уровень тревоги и депрессии, человек становится счастливее на целых 20%, в то время как снизив уровень бедности - всего лишь на 5%.

Некоторых, включая лорда Ричарда Лэйарда, возглавлявшего исследование, данное открытие не удивило. Он заявил, что за последние 50 лет люди не стали счастливее, даже не смотря на тот факт, что среднестатистический доход вырос вдвое.

Так происходит, вероятнее всего, по той причине, что люди больше эмоционально привязаны к своему здоровью и отношениям, чем к деньгам. Тем не менее, это вовсе не значит, что материальная сторона совсем не важна. Финансовое благополучие может определенно улучшить жизнь.

Лорд Лэйард убежден, что результаты этого исследования могут быть использованы для того, чтобы сделать людей по всему миру немножко счастливее.

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