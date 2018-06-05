Найден способ выявить смертельные болезни по курсору мыши

Дрожащий курсор мышки, медленная прокрутка страниц и повторный поиск информации в интернете могут быть ранними признаками болезней Паркинсона и Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Microsoft и Университета Дьюка в Северной Каролине, пишет The Wall Street Journal.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, эксперты говорят, что за 18 месяцев при помощи искусственного интеллекта они проанализировали данные более 31 миллиона американцев, использующих поисковую систему Bing. Из них специалисты выбрали 703 человека, которые потенциально страдают от болезни Паркинсона. Теперь исследователи планируют сравнить онлайн-активность выбранных людей с деятельностью добровольцев, у которых уже подтвержден диагноз.

Плюс данной технологии по выявлению болезней заключается в отсутствии дополнительного оборудования. Кроме того, исследователи всегда могут брать в расчет данные за длительный период времени. Это позволяет изучать проблему в динамике, что дает врачам больше уверенности при постановке диагноза.

В 2016 году исследователи Гарвардского и Вермонтского университетов научились диагностировать депрессивных людей через Instagram.

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