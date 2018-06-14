Физики из США уточнили прогнозы по наступлению "ядерной зимы"

Арсеналы всех ядерных держав должны содержать в себе не более 100 боеголовок для того, чтобы их применение не вызвало "ядерную зиму" или "ядерную осень" и не привело к исчезновению человечества даже без ответного удара. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Safety, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Имея сто ядерных боезарядов, ядерные державы не потеряют потенциал сдерживания, но при этом избегут наступления "ядерной осени" и массовой гибели своих собственных же граждан. Если бы мы использовали всего тысячу из имеющихся у нас боеголовок, а потенциальный противник не ответил бы нам, мы бы убили в 50 раз больше американцев, чем террористы во время атак 11 сентября 2001 года", - заявил Джошуа Пирс (Joshua Pearce) из Технологического университета Мичигана в Хафтона (США).

Оружие судного дня

Сегодня в мире существует девять ядерных держав - пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима", явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Британия и Китай, а вторых - Индия, Пакистан и КНДР, "открыто" нарушающие ДНЯО, и Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".

За годы холодной войны и локальных конфликтов все эти страны накопили огромное число ядерных боезарядов - около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих взрывных устройств. По текущим оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть всю жизнь с лица Земли несколько десятков раз.

Только 35 лет назад физики и биологи начали задумываться о том, к каким последствиям приведет ограниченная ядерная война, допустимая и применяемая в рамках российской, и в рамках американской военной доктрины для "деэскалации" конфликтов и при появлении угрозы для существования государства.

Как тогда предположили ученые, применение нескольких десятков или сотен атомных боезарядов могло вызвать "ядерную зиму" - резкое похолодание климата, вызванное огромной массой пыли и сажи, выброшенной в атмосферу после ядерных атак. Главной причиной смерти людей в таком сценарии послужит не сам термоядерный удар или радиация, а массовый голод и низкие температуры.

Эти прогнозы, как рассказывает Пирс, были составлены Карлом Саганом, известнейшим астрономом, и его командой при помощи достаточно простых компьютеров и столь же простых моделей. К примеру, они не учитывали то, как исчезновение глобальной торговой сети повлияет на жизнь разных стран, их сельское хозяйство и критически важные области промышленности.

Математика смерти

Руководствуясь подобными идеями, Пирс и его команда обновили модель "ядерной зимы" и попытались вычислить число боеголовок, при применении которых последствия для климата и населения Земли были бы не столь катастрофическими.

Меняя число ядерных боезарядов в арсеналах воюющих стран и то, на какие цели они были направлены, ученые оценивали массу пепла, возникавшую в ходе таких бомбардировок, и последствия его попадания в атмосферу.

Как показали эти расчеты, даже при полном отражении ответной атаки, применение семи тысяч или одной тысячи боеголовок приведет к катастрофическим последствиям. Только за первый год после условного ядерного конфликта между США и Китаем "ядерная осень" и голод уничтожат около пяти миллионов американцев, а число жертв в дальнейшем только вырастет из-за разрушенных торговых связей.

По этой причине физики рекомендуют всем ядерным державам ограничить свои арсеналы до ста боезарядов. Их одновременное применение по-прежнему нанесет непоправимый экономический ущерб "условному противнику", но при этом оно не вызовет ядерной зимы и необратимых изменений климата.

"С этой точки зрения, крайне нерациональным выглядит то, что сегодня США тратит миллиарды долларов на поддержание ядерного арсенала, применение которого причинит не меньший вред для нас самих, чем для наших потенциальных противников. У некоторых других стран ситуация еще хуже - для Израиля или Северной Кореи применение ядерного оружия будет настоящим суицидом", - заключает Пирс.

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