Жизнь могла попасть на Землю из космоса: инопланетные осьминоги

Люди, которые ищут следы инопланетных цивилизаций на Земле, часто представляют себе этаких карикатурных гуманоидов с огромной головой, рептильной зеленой чешуей и огромным эго, которое требует тотального господства над человеческой расой. Но кто сказал, что настоящие инопланетяне должны соответствовать нашим культурным стереотипам?

Космическая экспансия

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Популярную механику, в новой статье ученые развивают гипотезу о том, что осьминоги и другие головоногие ведут свое происхождение с других планет, а яйца и икру их далеких предков много тысяч лет назад занесли на Землю шальные астероиды. Стоит отметить, что сама по себе гипотеза панспермии, то есть происхождения жизни извне, не нова. Ее сторонники предполагают, что живые организмы или генетический материал, из которого позже сформировалась жизнь, каким-то образом мог быть перемещен не только от одной планеты Солнечной системы к другой, но даже прилететь из других звездных систем.

В качестве доказательства обычно приводится ряд особенностей строения земных организмов. К примеру, известны формы жизни (некоторые бактерии, грибы и знаменитые тихоходки), которые могут в течение длительного времени выживать в условиях вакуума. Эксперимент, проведенный на МКС, доказал, что даже после долгого пребывания в открытом космосе многие колонии микробов не только выжили, но и чувствовали себя вполне комфортно - а многие другие, судя по всему, смогут переносить путешествие в космосе еще лучше. Фактически, живучесть микроорганизмов в условиях космоса стала для NASA (и даже для Роскосмоса) настолько большой проблемой, что у агентства есть специальные службы, которые следят за стерильностью отправляемых в космос аппаратов - ученые боятся случайно занести биоматериал на другие планеты и тем самым нарушить чистоту эксперимента, ошибочно приняв за инопланетную жизнь обычных земных микробов.

Осколки других миров

Кроме того, как всем нам известно, между планетами и другими небесными телами периодически происходит обмен веществами. На Земле есть коллекция скал с Марса: никакой космический корабль не привозил их с Красной планеты, они просто попали к нам естественным путем. Судя по всему, в какой-то момент астероиды выбили из почвы несколько кусков марсианской породы, и те отправились дрейфовать в космос, пока их не притянула гравитация нашей планеты.

Таким образом, все, что нужно, чтобы не нуждающиеся в кислороде бактерии попали с одной планеты на другую - это просто достаточно крупный кусок камня и немного удачи. Да, большая часть органики просто сгорит в атмосфере, но всегда существует небольшой шанс, что какие-то микробы смогут уцелеть. Зная о том, как неприхотливы низшие формы жизни, вполне вероятно, что они смогут размножаться и колонизировать новую территорию даже в агрессивных условиях внешней среды.

Конечно, все это не означает, что головоногие - это пришельцы из космоса. Вероятнее всего, они развивались в процессе эволюции точно так же, как и все остальные виды, а своему странному облику обязаны в первую очередь условиям среды, в которой они обитают. Но в более широком смысле теория панспермии пока не может быть ни доказана, ни опровергнута - ученым лишь остается продолжать исследовать космос и надеяться рано или поздно обнаружить в нем следы жизнедеятельности инопланетных организмов.

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