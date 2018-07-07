Откуда берется одиночество: неожиданный ответ ученых

Одиночество может возникать не только из-за психологических моментов, оно может быть заложено и на генетическом уровне.

Это выяснили ученые из Кембриджского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие почти полмиллиона людей, и выделили регионы генов, связанных с одиночеством. Так 13 из них оказались связаны со стремлением людей посещать бары и пабы, 6 - с желанием посещать тренажерный зал и 18 - с принадлежностью к религиозным группам.

Вместе с тем, исследователи выявили доказательства возможной связи между одиночеством и ожирением - вероятность возникновения и того, и другого регулировалась одними и теми же генами и, очевидно, бороться с этими проблемами стоит одновременно.

"Мы часто думаем, что одиночество обусловлено исключительно окружающей средой и жизненным опытом, но наше исследование показывает, что дело может быть и в генетике", - отмечают исследователи.

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