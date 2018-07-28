Немногие знают, что газированная минеральная вода встречается в природе. Просто минеральной - полно. А вот газированная - лишь в определенных местах. Например, итальянская "Сан-Пеллегрино" выходит из источника уже газированной. А во французском городе Вержезе прямо из вулканических источников добывают всемирно известную воду "Перье".

Правда, саму воду и газ для нее извлекают из разных источников, а потом соединяют в определенных пропорциях. О природной газированной воде знал еще Гиппократ. В своих трактатах он описывал ее целебные свойства. Причем великий целитель рекомендовал газированную минеральную воду не только для питья, но и для принятия ванн. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что будет, если пить только минеральную воду.

Сегодня в любом супермаркете на полках минеральная газированная вода представлена в ассортименте. Безусловно, среди стройных рядов бутылок с обозначением "минеральная газированная" полно подделок, но это уже другой разговор. Мы говорим о настоящей воде, обладающей целебными свойствами. Желание быть здоровым толкает многих на бесконтрольное употребление "минералки", причем летом - это как правило газированная вода, так как она, по мнению многих, лучше утоляет жажду. Чтобы понять, насколько это полезно или вредно, нужно хорошо представлять, а что именно вы пьете. Так, минеральная вода делится на три категории: столовая, лечебно-столовая и лечебная. Вся она добывается из природных источников и проходит, в соответствии с нормами ГОСТа, специальную обработку.

Если говорить о чисто минеральных свойствах, то столовая не представляет никакой опасности. Содержание минеральных смесей в ней не превышает двух грамм на литр жидкости. Здоровому человеку ее можно пить сколько угодно и в любых количествах. В лечебно-столовой это содержание варьируется от двух до десяти грамм на литр. И пить такую воду можно не более трех недель, причем вода должна быть разной, то есть, с различным содержанием минералов: нарзан, ессентуки, боржоми... В лечебной - минеральные примеси достигают концентрации 50 грамм на литр. Такую воду можно пить только по назначению врача. А теперь все то же самое, но в газированном виде.

Слушательница школы стоматологии университета Южного Иллинойса собрала осколки зубной эмали и поместила их в емкости с различными газированными напитками на шесть часов, сутки и двое суток. Во всех случаях эмаль начинала разрушаться. Из чего был сделан вывод, что при длительном употреблении газированной воды зубам будет нанесен значительный ущерб. Любая газированная вода - природная или искусственно созданная - содержит один и тот же газ - углекислый (СО2). В американской клинике Майо подробно исследовали воздействие этого газа на организм человека.

Речь идет о длительном употреблении, когда газированная вода - единственная жидкость, которой человек утоляет жажду. Ученые отметили как положительные, так и отрицательные факторы воздействия. СО2 уничтожает в воде большинство болезнетворных микробов и помогает самой воде дольше сохранять свежесть и вкусовые качества. Если это минеральная вода, то углекислый газ повышает лечебное действие содержащихся в ней минералов. Медики отметили, что сам по себе СО2 безвреден для человека. Но образующиеся пузырьки, попадая в желудок, оказывают негативное воздействие на его слизистую оболочку, в результате чего в желудке начинает активно вырабатываться соляная кислота.

Таким образом у человека резко повышается кислотность. В дальнейшем это чревато гастритом или даже язвой. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нужно навсегда отказаться от употребления воды с газом. А если это минеральная вода, то к проблемам с желудком и зубной эмалью добавится еще ряд заболеваний.

К примеру, если минеральная вода содержит фтор, то после длительного ее употребления в организме возможны серьезные осложнения: деформация костной ткани, проблемы с щитовидной железой, нарушение обменных процессов, расстройство нервной системы. Газ СО2 только ускорит эти процессы. Для людей, имеющих камни в почках, мочевом пузыре, газированная минеральная вода вообще противопоказана. Как поясняют урологи, она может спровоцировать движение камней и вызвать разрыв органов.

Переходя на употребление только газированной минеральной воды, даже столовой, есть необходимость посоветоваться с врачом, чтобы избежать нежелательных последствий.

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