Какие сны нельзя рассказывать и почему

Все люди видят сны, но далеко не каждый готов поделиться своими ночными видениями с окружающими. Стоит ли рассказывать о содержании своих снов или лучше оставить их исключительно для себя? Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Существует множество поверий на эту тему: одни утверждают, что если рассказать плохой сон, то он обязательно сбудется. Другие, с точностью до наоборот, говорят, что если рассказать хороший сон, он точно не сбудется. На самом деле, существует несколько объяснений, почему не стоит рассказывать сны всем подряд.

Ученые считают, что сны нужны человеку для переработки информации, накопившейся за день. Каков бы ни был сюжет сна - это отражение наших мыслей, переживаний, попытки поиска решений в важных для нас ситуациях. Именно поэтому с точки зрения психологии не стоит рассказывать сюжеты ваших снов малознакомым людям. Дело в том, что узнав содержание сна, можно сделать определенные выводы о том, что беспокоит человека в реальной жизни, какая складывается ситуация, чем он озабочен. Выявив, таким образом, ваши болевые точки, можно будет использовать их во вред вам. Конечно, не каждый сон может выдать вас с головой, но стоит быть аккуратнее.

Толкователи снов придерживаются другого взгляда на эту проблему. Они считают, что не стоит рассказывать сны-предупреждения и сны, которые касаются вашей личной жизни. Дело в том, что считается, если вы рассказали сюжет вашего сна - сон перестает работать. Если же сон являлся предупреждением о чем-то, то вы можете не успеть им воспользоваться, предупреждение из рассказанного сна потеряет свою силу, и события пойдут не так, как вы предполагали. И есть большая вероятность того, что вы уже ничего не сможете исправить. А вот содержанием романтических снов не стоит делиться по другой причине: людская зависть к тому, что у вас все хорошо в личной жизни может негативно повлиять на реальные события.

С точки зрения различных эзотериков, сны - это путешествие души человека в астральном мире. Если вы рассказываете другим людям ваши ночные видения, таким образом, вы как будто даете им доступ к вашему тонкому телу. Люди, практикующие работу с энергиями, считают, что при желании таким образом можно вторгнуться в энергетическое пространство другого человека и причинить ему вред.

И все же, рассказывать ваши сны или нет - остается за вами!

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