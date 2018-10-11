Удивительные тапиры: что вы слышали об этом существе? - ФОТО

Day.Az со ссылкой на popmech.ru расскажет читателям о таком редком и удивительном животном, как тапир, которого не встретить в наших лесах.

1. Тапиры - род травоядных животных из отряда непарнокопытных, несколько напоминающих на вид свинью. Но в отличие от нее тапиры обладают коротким хоботом, который и формирует экзотическую наружность животного.

2. В этот род вход несколько современных видов: горный тапир (Tapirus pinchaque), равнинный тапир (Tapirus terrestris), центральноамериканский тапир (Tapirus bairdii), чепрачный тапир (Tapirus indicus) и Tapirus kabomani. Черпачный тапир обитает в юго-восточной Азии, а все остальные виды - в Центральной и Южной Америке.

3. В зависимости вида тапиры имеют разные размеры, но в среднем длина тела этого животного составляет около 2 м, длина хвоста - 7−13 см, высота около 1 м, а масса - от 110 до 300 кг. В естественной среде обитания тапиры живут около 30 лет.

4. Тапиры - животные травоядные. В лесах они питаются фруктами, листьями и ягодами. Кроме того, тапиры могут полакомиться водорослями: если вблизи есть водоем, эти животные проводят здесь немало времени. В воде они и питаются, и плавают, и прячутся от хищников.

5. У тапира всегда рождается на свет лишь один детеныш, который вынашивается в течение 13 месяцев. Новорожденные резко отличаются от взрослой особи: они обладают защитной пятнистой окраской, которая помогает слиться с окружающим ландшафтом. Через 6−8 месяцев тапир меняет окрас на взрослый и обосабливается от своих родителей. Кстати говоря, тапир с интересным черно-белым окрасом - это черпачный тапир. Другие виды обладают более скромной шерстью бурых тонов.

6. К сожалению, основные враги тапира - мы, люди. На них охотятся тигры, ягуары, медведи, крокодилы и анаконды, но настоящий удар по популяции тапиров наносят браконьеры. Их убивают ради мяса и кожи, и к настоящему времени четыре из пяти видов занесены в список животных, которым грозит вымирание. Ощущая постоянную опасность, эти животные меняют образ жизни на ночной и все дальше стремятся уйти в глубины леса.

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