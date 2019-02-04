Назван персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне

4 февраля 2019 04:20

Американские журналисты сообщили, что в финальном сезоне "Игры престолов" должен будет воскреснуть один из главных персонажей шоу. Предполагается, что им будет Петир Бейлиш, которого прозвали Мизинцем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

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Фанаты сериала разделяют эти слухи. Однако они считают, что Бейлиш всегда был жив, даже несмотря на то, что Арья и Санса Старк казнили его в конце седьмого сезона. Поклонники шоу предполагают, что последние шесть эпизодов Мизинец продолжит достигать своей цели - манипулировать героями, чтобы в итоге самому занять Железный Трон.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля.

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