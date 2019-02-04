Назван персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне
4 февраля 2019 04:20 155
Американские журналисты сообщили, что в финальном сезоне "Игры престолов" должен будет воскреснуть один из главных персонажей шоу. Предполагается, что им будет Петир Бейлиш, которого прозвали Мизинцем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Фанаты сериала разделяют эти слухи. Однако они считают, что Бейлиш всегда был жив, даже несмотря на то, что Арья и Санса Старк казнили его в конце седьмого сезона. Поклонники шоу предполагают, что последние шесть эпизодов Мизинец продолжит достигать своей цели - манипулировать героями, чтобы в итоге самому занять Железный Трон.
Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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