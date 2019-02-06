В Египте около пирамиды Хеопса "черные археологи" нашли древнюю гробницу

"Черные" археологи обнаружили в районе комплекса пирамид Гизы неизвестную гробницу, которая может иметь отношение к расположенной в непосредственной близости пирамиде Хеопса (возраст более 4,5 тысяч лет). Об этом пишет в среду египетская газета "Аль-Ахрам", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Преступники вели свои незаконные раскопки по ночам прямо внутри частного жилого дома в 30 метрах от знаменитой пирамиды. Полиция уже задержала злоумышленников, а министерство по делам древностей Египта приступило к изучению неожиданной сенсационной находки.

По имеющейся информации, "черные" археологи проделали в полу жилого дома лаз, который ведет к длинному коридору и вырубленным в каменной породе нескольким залам, в одном из которых обнаружены каменные мужские статуи с поврежденными головами. Найден также древний керамический сосуд. Осмотревшие место раскопок ученые предположили, что гробница относится к древнейшим временам египетской истории, возможно, к пятой династии фараонов (примерно 2504-2347 года до нашей эры). Она может быть связана катакомбами с другими гробницами и даже с пирамидой Хеопса, пишет газета.

Как сообщил газете бывший министр по делам древностей Египта, знаменитый археолог Захи Хавас, район, где была сделана находка, известен тем, что под жилым кварталом могут находиться древние постройки и гробницы. Поэтому власти строго запрещают жителям производить самостоятельные раскопки, а археологические миссии вести здесь раскопки не могут, поскольку территория плотно застроена домами.

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