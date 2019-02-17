Почему мужчины в Шотландии носят юбки
Еще в Древней Греции мужчины носили хитоны - задрапированные платья, а римляне считали брюки варварской одеждой. Сегодня эта традиция осталась не только в Шотландии, но и в Восточных странах - Малайзии, Шри-Ланке и Бангладеш. Такая одежда распространена и в арабских странах, Северной и Центральной Америке.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Основная причина, по которой шотландцы носят килт, - историческая. Сначала его носили только горцы. Он представлял собой большой кусок шерстяной ткани, который был и юбкой, и верхней одеждой. Такой костюм отлично подходил для влажного климата и гористой местности - он защищал от ветра и быстро высыхал. Позже появился малый килт - клетчатая юбка разных цветов.
При изготовлении шотландской юбки использовалась ткань тартан. В переводе с кельтского означает "крест-накрест" и "цвет местности". По клетке можно узнать, к какому клану относится шотландец и откуда он родом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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