Почему мужчины в Шотландии носят юбки

Еще в Древней Греции мужчины носили хитоны - задрапированные платья, а римляне считали брюки варварской одеждой. Сегодня эта традиция осталась не только в Шотландии, но и в Восточных странах - Малайзии, Шри-Ланке и Бангладеш. Такая одежда распространена и в арабских странах, Северной и Центральной Америке.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Основная причина, по которой шотландцы носят килт, - историческая. Сначала его носили только горцы. Он представлял собой большой кусок шерстяной ткани, который был и юбкой, и верхней одеждой. Такой костюм отлично подходил для влажного климата и гористой местности - он защищал от ветра и быстро высыхал. Позже появился малый килт - клетчатая юбка разных цветов.

При изготовлении шотландской юбки использовалась ткань тартан. В переводе с кельтского означает "крест-накрест" и "цвет местности". По клетке можно узнать, к какому клану относится шотландец и откуда он родом.