Армия России. Для многих эти слова звучат гордо, для кого-то - угрожающе. А для призывников, зачастую, довольно страшно.

С ужасом держа в руке повестку в военкомат 18-летний подросток, вчера вставший со школьной скамьи, прокручивает в голове мысль: "что ждет меня в армии?".

Как сообщает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Конечно же, есть и те, кто идет служить срочную службу с радостью, осознавая всю ответственность, которую на него возложила Родина. Но и таких отважных впереди ждет то же самое, что и "ботаников". Слова "фанера", "лось" и прочие странные термины скоро станут понятны и тем и другим. Разберемся в них и мы.

Пробить фанеру

Новоприбывшие в воинскую часть призывники проходят проверку. Опытные старослужащие проводят некий обряд посвящения, в ходе которого проверяются боевые качества новичка.

"Грудь к осмотру!" - звучит команда из уст "дедушки". С этих слов начинается процедура "пробития фанеры".

Новобранец, вставший по стойке "смирно" произносит заклинание: Фанера трёхслойная, бронебойная, ХХХХ года выпуска к бою готова!". После этого в грудь солдата следует мощный удар, в который "дедушка" вкладывает всю свою любовь и нежность.

В случае, если новобранец устоял на ногах (а такое изредка случается), он должен ответить: "Откат нормальный, гильзы в ящике". Если же неофит упал, процедура повторяется до тех пор, пока "гильзы не соберутся, наконец, в свой ящик".

Сохатый

Лось бывает четырех типов. Обычный, музыкальный, камышовый и бешеный. Процедура немногим отличается от предыдущей. Принцип действия - примерно тот же. Вновь те же действующие лица. Вновь мощный удар.

Но в этот раз уже, так сказать, не в грудь, а в лоб. Работает это так: новобранец держит руки у лба в виде рогов лося, прижимая ладонь "нижней" руки к кисти "верхней". Дедушка нежно бьет кулаком по "рогам" с силой гидравлического молота.

Для особо провинившихся существует вариация - лось "музыкальный". Процедура та же, но перед ударом новобранец должен пропеть знаменитые строчки: "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь". Удар. После него следует завершить строку: "Всё мне ясно стало теперь".

В случае лося "камышового", солдат должен пятиться назад, "пробираясь через камыши". "Бешеный" же прост до гениальности - в этом случае "деду" даже не надо бить. Солдат сам должен разбежаться и удариться о то место, на которое ему укажут.

Бабочки

Хочешь стать сильным и ловким? Отправляйся на "ловлю бабочек". Задача проста: нужно присесть, а затем подпрыгнуть как можно выше, стараясь поймать руками над головой несуществующую бабочку.

Поймать нужно обязательно. Добрый "дедушка" обязательно проверит "улов" и, в случае неудачи, отправит на вторую и третью и четвертую и так далее попытку.

Убей тигра!

Ночью солдаты выходят на охоту. В сафари, в котором участвуют все те же молодые солдаты, главная добыча - тигр. Тигром становится тот солдат, который своим храпом мешает спать остальным. Охотятся на дикое животное всем тем, что подвернется под руку. В ход идут подушки, одеяла, тапочки и прочие нехитрые предметы солдатского обихода.

Проснувшийся от мощной атаки "тигр" должен разнести снаряды по своим местам и лишь после этого пойти спать дальше. И не храпеть.

Считать скрипы

На отбой солдату дается 45 секунд, которые выделяют молодым "слонам" заботливые "дедушки".

После команды "45 секунд - отбой!" Новобранцы должны успеть добежать до своих коек, раздеться, уложить аккуратно одежду и лечь в кровать. И не дай боже, солдат, тебе не успеть уложиться в норматив! По новой отрабатывать команду будут все. Уложились? Усложняем задачу.

"3 секунды - отбой!". После этой команды стоящие в трусах и майках возле кроватей новобранцы должны лечь и лежать тихо и смирно. "Дедушка" считает скрипы. "Дедушка" должен заснуть до того, как насчитает три скрипа. Если "дедушка" насчитал три скрипа... Ну, вы поняли, на отбой дается 45 секунд...