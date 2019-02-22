В 1960-м году 93% мировой черной икры осётра и белуги пришлось на долю СССР. В Астрахани на рыбоконсервном-холодильном комбинате побывал американский фотограф Карл Миданс из журнала Life, передает Day.Az со ссылкой на fresher.ru.

Он запечатлел весь процесс от ловли рыбы до консервирования черной икры. Каждый житель СССР мог бы гордиться этим, однако не у каждого в холодильнике была черная икра.

В СССР только 2 месяца в году можно было вылавливать осётра. На фото рыбак с сетями в дельте Волги.

Только у осетровых на спинке есть костные щитки

Большинство рыбаков приезжали в Астрахань из Казахстана, он тогда еще был в составе СССР. Миндас делал записи в своем дневнике путешествия, где отмечал, что русские и казахи трудились дружными бригадами, между ними не возникало разногласий, и те, и другие работали на благо Союза.

Рыболов в лодке, которая принадлежит рыбозаводу имени Кирова.

Работники рыбзавода глушат рыбу дубинками, стоя в воде, после чего она отправляется на переработку. Икру извлекают из ещё живой рыбы.

Работник рыбзавода подвешивает белугу. После извлечения икры тушу рыбы отправят в цех копчения, заморозки или консервации.

Выпотрошенная рыба, из которой вынули икру-сырец, ждёт дальнейшей переработки: заморозки, консервации либо копчения.

Работница рыбзавода вспарывает брюхо осётра и извлекает икру-сырец. Рыба без икры сразу отправляется в цех копчения, заморозки или консервации, в зависимости от текущих потребностей рынка.

Работники рыбзавода разделывают свежевыловленного осётра.

Перед консервацией работники рыбзавода просеивают икру через специальное сито.

Работницы фасуют икру в стеклянные банки на экспорт.

Цех консервации икры.

Чёрная икра на столе.