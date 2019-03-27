Бывший губернатор Калифорнии и актёр Арнольд Шварценеггер поделился видео, на котором он тренирует своего пони по клички Виски. Звезда гоняется за животным на велосипеде в ковбойской шляпе и под музыку кантри. Об этом сообщает Huffpost.

Шварценеггер решил надеть кожаную куртку, а после начал с самого утра гонять Виски кругами по поляне на велосипеде. В качестве музыкального сопровождения бывший губернатор использовал песню Toby Keith - Should've Been a Cowboy.

После тренировки Виски получил заслуженный фитнес-завтрак в виде морковки. Всё это происходит под присмотром помощника тренера - собаки Густава. Пользователи положительно отнеслись к происходящему, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

