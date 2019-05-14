Случай, произошедший с жителем Янчжоу (провинция Цзянсу, Китай), некоторые люди посчитали воплощением худших своих кошмаров, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина по имени Ли вот уже некоторое время страдал от постоянного зуда в ухе. Более того - ему казалось, что внутри его уха кто-то ползает. Устав терпеть неприятные ощущения, Ли отправился к врачу.

Поначалу доктор не обнаружил в ухе 20-летнего пациента ничего странного, но после более тщательного обследования выяснилось, что в ухе Ли поселился паук. Насекомое, похоже, чувствовало себя весьма уютно и даже успело сплести паутину - а это значит, что незваный гость уже давно оказался в ухе. С помощью физиологического раствора врач удалил и само насекомое, и его "домик". Сообщается, что визит паука никак не отразился на здоровье мужчины.

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