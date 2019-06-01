До сих пор у историков и лингвистов есть разногласия по поводу значения самого термина "Jolly Roger" ("Веселый Роджер"). Но объяснения красного цвета пиратского штандарта схожи.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Когда он появился

Кандидат исторических наук, Виктор Губарев, в своей статье, опубликованной в журнале "Вокруг света", утверждал, что "Веселый Роджер" в исторических документах впервые упоминается в 1700 году при описании нападения французского пирата, Эммануэля Винна, на английский корабль. Американский публицист, Питер Эрл, в книге "Пиратские войны", рассказывая о первой встрече флибустьера с англичанами, попавшей в анналы истории, отмечал, что она едва не оказалась для него последней. В отчете британского Адмиралтейства от 18 июля 1700 года говорится: 32-пушечный фрегат под командованием капитана, Джона Крэнби, вступил в бой с кораблем Винна у островов Зеленого Мыса. Крэнби погнался за судном Винна, но корабль пирата в итоге сумел ускользнуть от преследования.

Что означал флаг

Российский историк, Виктор Губарев, убежден, что значение термина "Jolly Roger" нужно дословно толковать как "веселый мошенник (бродяга)" - именно так с английского переводится это словосочетание. К слову, "Joe le" в переводе с французского тоже означает "веселый" (достаточно вспомнить хит 90-х Ванессы Паради "Joe le taxi" ("Веселое такси")). "Roger" по-английски - это бандит, жулик. Или даже сам дьявол, которого в Англии частенько величают стариной Роджером ("Old Rodger").

Французы в свое время интерпретировали термин "Jolly Roger" как "красивое красное", подстраиваясь под цвет пиратского штандарта (тот не всегда и не у всех флибустьеров был зловеще черным). Но на самом деле колоризация пиратского флага не имела ничего общего с романтикой.

Цвет настроения красный: они грозили этим не напрасно

По поводу того, что красный пиратский флаг с черепом и костями символизировал предупреждение членам экипажа штурмуемого корабля "вы все до одного умрете", также существуют разные мнения. В воспоминаниях уцелевшего после пиратского плена английского работорговца Уильяма Снелгрейва (первая половина XVIII века) говорится, что флибустьеры поднимали черный "Веселый Роджер", тем самым сигнализируя купцам о необходимости сдачи без боя, иначе разбойники всех порешат.

Британское издание Daily Mail, повествуя об уникальном экспонате портсмутского Национального музея Королевского флота (пиратский красный флаг с черепом и костями, имевший 230-летнюю историю), сообщает (без ссылок на исторические источники) о том, что "... [этот флаг] использовали, чтобы запугать проходящие мимо корабли и заставить их сдаться без боя: красный фон [штандарта] означал, что пираты не дадут пощады, если начнется битва...".

Daily Mail писала: "... "Веселый Роджер" с красным, а не черным фоном был самым страшным [пиратским флагом], так как это означало, что пираты не обращали внимания на обычные правила боя и не пощадили бы [ничью жизнь], если бы корабль был захвачен в бою". Британские журналисты озвучили распространенную гипотезу об изначально красном "Роджере", только со временем, "в процессе разработки собственных стилей [пиратами]", обретшем "стандартный" черный фон. Издание сообщало: красный штандарт "... был одолжен музею Памелой Карри, дальней родственницей лейтенанта Ричарда Карри, который захватил пиратский флаг в бою у побережья Северной Африки". Куратор музея артефактов, Ричард Нойс, продемонстрировал журналистам популярного британского ежедневника следы от пулевых отверстий на красном пиратском флаге, отреставрированном в 2007 году в Винчестерской школе искусств.

"Череп с костями" - это не стандарт

"Классическому" образу пиратского флага с изображением черепа с перекрещенными под ним костями на черном фоне мы обязаны Роберту Стивенсону, автору одного из самых популярных приключенческих романов всех времен и народов "Остров сокровищ". На самом деле вариантов штандартов флибустьеров было множество.

Как писал историк, Виктор Губарев, в одной из своих книг, пираты чаще всего грабили другие суда под флагами государств, от имени которых выступали. Корабли Генри Моргана, к примеру, шли на абордаж с красными и зелеными штандартами (тогдашними символами мятежников). Красные флаги с различными рисунками (не костями и черепами) имели такие известные пираты, как Эдмунд Кук, Бартоломью Шарп и Ричард Сокинс. Впрочем, Губарев также утверждает, что в критические моменты красный флаг, вывешенный пиратами, означал ультиматум для захватываемых судов: если не сдадитесь, пощады не ждите.