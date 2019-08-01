Мужчины бросают семьи, женщин и уходят к другим. Это реальность и как бы нам с вами это не нравилось, мы в ней живем. Все думают "со мной этого не случится", но, когда среди ясного неба раздается этот гром, женщина недоумевает: "Как это могло произойти?!".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Эти признаки можно было увидеть, но женщина их пропустила. Семейный психолог, эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов рассказал о тревожных звоночках, практически со 100-процентной вероятностью говорят, что мужчина уже изменяет или готовится к ней.

Он скрывает свои связи

Если он часто сидит в телефоне, но тот остается для вас заблокированным и мужчина категорично отказывается показать, с кем он ведет переписку, это самый первый признак, что что-то не так.

"Честному мужчине нечего скрывать от самого близкого человека в своей жизни - своей любимой, с которой он делит жизнь, постель, все радости и печали. Как профессиональный психолог и мужчина, по опыту тысяч своих клиенток могу сказать, что 99% измен можно было предотвратить и спасти семьи, а, значит, и оградить семью и детей от эмоциональных травм развода, если бы соблюдался принцип открытых связей. Спросите подруг, как они узнали об измене мужа и 99% ответят, что случайно увидели его переписку в телефоне", - поделился психолог.

Он стал равнодушен, часто раздражен

Это плохой признак, значит, что ему скучно с вами, он уже не испытывает физического притяжения, не выстроена глубокая эмоциональная связь. Близость может стать механичной, мужчина часто сидит за компьютером или телевизором, отстраняется эмоционально.

"Распространенная женская ошибка - устраивать разборки, скандалы, высказывать претензии и требовать. Так дистанция только увеличится. Лезть из кожи вон, чтобы угодить - тоже не работает. Мужчина воспринимает все, как должное и только еще больше наглеет", - добавил Александр Шахов.

Запомните: если что-то не получается, вы что-то делаете не так. Важно разобраться в мужской психологии и действовать точечно и наверняка.

Он придерживается принципов оправдательной философии

Каждый мужчина знает, что неверность - это порок, чтобы преодолеть психологический барьер вины, он создаёт оправдательную философию, в которую начинает верить и вешать ее в виде лапши на женские уши.

"Мужчина полигамен, поэтому измены оправданы", "У мусульман есть гаремы, почему мне нельзя", "Все вокруг изменяют" - эту и подобную чушь мужчина начинает проповедовать своей женщине.

"Да, по природе мужчина полигамен, спорить с этим бессмысленно, но это не оправдывает измены. Измена - это нарушение своего слова, клятвы. Хочешь быть полигамным - будь холостым и ходи к доступным женщинам. Брак - сознательный отказ от полигамии в пользу отношения с единственной, которой мужчина клянется в верности. Нарушение клятвы - это предательство", - заявил Шахов.

Да, бывают неудачные браки и далеко не всегда в этом виноват мужчина. Но честный мужчина, по мнению психолога, сначала разведется, а потом будет строить новые отношения.

Посмотрим на ситуацию глазами изменщика: ему нужно понравиться любовнице (внешний вид), нужно время и место для встреч (пропадает на "ночных совещаниях"), должен поддерживать общение (переписка в телефоне), нужны финансы на подарки, цветы, рестораны (увеличиваются растраты), он будет получать подарки от любовницы (появление новых вещей). Разберем некоторые подробнее.

Он начинает следить за внешним видом

Внезапно пошел в спортзал, начал менять свой гардероб, тщательнее следить за собой, при этом сохраняется равнодушное или раздражительное отношение к жене.

У него все чаще "совещания на работе" или "вечерние посиделки у друга"

Понятно, что изменщик будет готовить себе алиби, но делать это поверхностно. Мужчины редко продумывают в своей лжи такие нюансы как: в чем одет был друг, как добирались участники совещания домой после него, что пили-ели. Внезапные вопросы о деталях будут вызывать заметные паузы, волнение, которое будет скрываться суетливыми движениями рук и глаз, вспышками раздражения и злости, которые свидетельствуют о страхе. Задав пару детальных вопросов, через день спросите о них еще раз и вы сможете заметить несоответствия (но манипуляторы хорошо помнят свои ответы).

Еще один способ проверить: смешайте вопросы о подозрительном событии с другим, нейтральным и задавайте вопросы быстро перескакивая с темы на тему. Так как мышление мужчины последовательно - хронологическое, ему будет сложно поддерживать последовательность лжи. Любая ложь несовершенна. Чем больше вопросов, тем больше ему придется врать на ходу, тем больше неточностей будет в его рассказе.

У него появились новые неизвестные предметы гардероба

Каждая любовница желает разрушить брак своего ненаглядного и заполучить его себе. Поэтому она дарит подарки любовникам, тайно надеясь, что законная жена обнаружит их и разоблачит измену.

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