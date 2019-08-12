Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш. Ее снимки были опубликованы на сайте космического телескопа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Одни из самых заметных объектов на ночном небе - так называемые планетарные туманности. Они представляют собой огромные облака из раскаленного газа, простирающиеся на несколько световых лет. В далеком прошлом астрономы считали, что они очень похожи на планеты по своей природе, и только в середине XIX века ученые узнали, что это не так.

Оказалось, что они состоят из сброшенных оболочек небольших звезд, похожих на Солнце, почти исчерпавших свои запасы водорода и превратившихся в красных гигантов. Этот газ постоянно "подогревается" ультрафиолетовым излучением умирающего светила или белого карлика, который возникает на его месте после сброса последних внешних слоев звезды.

Благодаря этому излучению облако газа и пыли начинает светиться, что и порождает красивую и яркую туманность. Их форма и устройство зависят от того, что происходит внутри недр светила, и поэтому ученые сегодня активно изучают подобные туманности в надежде раскрыть секреты смерти звезд.

Подобные туманности крайне скоротечны по космическим меркам - они гаснут примерно за 10 тысяч лет по мере рассеяния их горячего газа по межзвездной среде, и в конечном итоге на месте престарелой звезды остается лишь едва заметный белый карлик. По этой причине планетарные туманности представляют огромный интерес для астрономов, изучающих эволюцию звезд и галактик.

Яркий и очень хорошо заметный пример такого объекта - планетарная туманность NGC2022 в созвездии Ориона, удаленная от нас на 8100 световых лет. Она была открыта еще в 1785 году знаменитым британским астрономом Уильямом Гершелем и сейчас ее может увидеть любой любитель науки, обладающий небольшим оптическим телескопом.

Звезда, расположенная в центре этой туманности, еще не превратилась в белого карлика и продолжает сбрасывать свои внешние оболочки, чьи следы можно увидеть в разных "слоях" туманности. Когда это произойдет, ученые пока не могут сказать, однако она, скорее всего, погибнет в самое ближайшее время по астрономическим меркам.



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