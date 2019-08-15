Три четверти звёзд в Галактике угрожают потенциальной жизни на своих планетах мощным ультрафиолетовым излучением. Парадоксально, но именно это обстоятельство способно помочь найти обитаемые миры: согласно новым расчётам учёных, они могут буквально светиться.

Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Джеком О'Мэлли-Джеймс (Jack O'Malley-James) и Лизой Кальтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнеллского университета, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Считается, что примерно 75% звёзд в Галактике являются красными карликами. Это маленькие и холодные светила. Чтобы под их скупым светом существовала жидкая вода, планета должна находиться очень близко к своему солнцу. Поэтому в потенциально обитаемых мирах "год" длится всего несколько земных дней.

Но у таких "близких отношений" есть серьёзные минусы. На красных карликах часто происходят мощные вспышки, из-за которых планеты обдаёт потоком ультрафиолета. Хотя такой уровень облучения оставляет экзопланете шанс на обитаемость и даже может способствовать зарождению жизни, живым организмам всё же потребуется какая-то защита.

Простейший вариант - скрыться под землёй или под водой. Этот сценарий очень неприятен для астрономов, ведь такую биосферу практически невозможно будет обнаружить с Земли. Но есть и другая возможность. Защита от ультрафиолета может не скрывать жизнь от глаз наблюдателей, а наоборот, заставлять её буквально светиться.

Так защищаются от ультрафиолетовых лучей некоторые кораллы. Особые вещества поглощают вредное излучение и испускают его энергию в виде безопасного света. Это частный случай процесса биофлуоресценции, когда живой организм поглощает излучение на одной длине волны и испускает - на другой.

"Это совершенно новый способ поиска жизни во Вселенной. Только представьте, что инопланетный мир мягко светится [при взгляде] в мощный телескоп", - фантазирует О'Мэлли-Джеймс.

Но достаточно ли зорки глаза астрономов, чтобы разглядеть такое свечение на расстоянии многих световых лет? Это и решили выяснить авторы.

Учёные использовали характеристики излучения биофлуоресцентных веществ из земных кораллов. Исследователи учли предполагаемую мощность ультрафиолетового излучения при вспышке на красном карлике. Они смоделировали различные варианты особенностей поверхности, поглощения в атмосфере и облачного покрова.

Вывод астрономов оптимистичен. Если планета сплошь покрыта биофлуоресцентными организмами, то после вспышки на местном неприветливом солнце она станет значительно ярче. Контраст в яркости между звездой и планетой может измениться в сотни раз.

По расчётам авторов, существующие телескопы не могут уловить такое свечение. Но инструменты, которые вступят в строй в ближайшие 10-20 лет, в том числе гигант ELT, подарят человечеству такую возможность.

Впрочем, обитаемость планет у красных карликов пока остаётся под сомнением. Вспышки угрожают не только живым организмам, но и самому существованию на такой экзопланете атмосферы и океанов. И, даже если атмосфера сохранится, безжизненные миры легко будет принять за обитаемые: ультрафиолетовое облучение может генерировать кислород без участия жизни, обманывая астрономов.

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