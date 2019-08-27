Орбитальная обсерватория "Хаббл" запечатлела процесс смерти звезды в созвездии "Близнецов". Об этом сообщает портал Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Изначально астрономы считали, что на снимке запечатлены два объекта - они видны в нижнем левом и верхнем правом углах экрана. Впоследствии их объединили в одно тело - планетарную туманность, которую назвали NGC 2371/2.

Она сформировалась, когда солнцеподобная звезда взорвалась и выбросила в космос свои компоненты. В результате образовался перегретый звездный остаток, который виден в центре кадра.

Отмечается, что эта туманность заполнена плотными узлами газа в быстро движущихся и меняющих направление потоках. Остаточная звезда испускает излучение, которое возбуждает газ, заставляя его светиться.

Ученые предполагают, что составные части этой "картины" будут находиться в движении еще несколько тысяч лет. Затем звезда остынет и потускнеет.



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