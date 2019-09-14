Все мы знаем, что многие люди обладают сверхъестественными способностями. В жизни даже встречаются женщины, которых смело можно назвать ведьмами. Звучит, конечно, пугающе, однако вы вряд ли сразу сможете понять, с кем имеете дело. Иногда такие женщины совсем не кажутся нам какими-то особенными. Они просто живут обычной жизнью, но иногда все-таки кажется, что что-то они скрывают. Действительно, в них словно сидит какая-то загадка, трудноуловимая черта, которая будто смущает. И сначала мы не можем понять, а что же все-таки не так.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Идентификация ведьмы

Если бы мы имели дело со сказочным персонажем, то в глаза бы сразу бросилась пугающая внешность ведьмы. Тут мы бы точно особо не стали раздумывать, кто же находится перед нами. И тогда только бежать, да так бежать, чтобы пятки сверкали. А может, и не бежать, а просто воспользоваться случаем и наколдовать себе что-нибудь хорошее. Если, конечно, ведьма согласится. Шутки шутками, но мы не в сказке, а в обычной реальности, где тоже есть ведьмы. Идентифицировать их сложно, но все-таки можно.

6 признаков женщины-ведьмы

А теперь внимательно присмотритесь к своей собеседнице и подумайте, соответствует ли ее внешность перечисленным ниже признакам.

У нее длинные волосы, которые отличаются приличной густотой. Как правило, цвет их рыжий, но может быть и немного темнее.

Раньше на внешность женщины ведьмы обязательно указывал какой-нибудь существенный изъян во внешности. Например, у нее могут быть разные по цвету глаза или она может быть обладательницей огромного родимого пятна на спине.

Ведьмы являются наиболее привлекательными для мужчин. При этом в их обществе представители сильного пола начинают явно теряться, они не могут вымолвить слова и очень робеют.

Очень часто женщины-ведьмы привлекают к себе внимание еще и потому, что у них имеется особый стиль в одежде. Они не хотят одеваться по последней моде, но придерживаются какого-то утонченного стиля. Одежда на них сидит удивительным образом хорошо. При этом смотрится она очень дорого.

Обратите внимание на взгляд вашей собеседницы. Многих ведьм выдает именно это. Их взгляд пугает своей пронзительностью. Создается впечатление, что они видят вас насквозь.

Женщины-ведьмы не обладают возрастом. Иногда кажется, что такие женщины знают какой-то особый секрет молодости, но выдавать его не хотят. Быть может, все именно так, потому что такие женщины выглядят непревзойденно.

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