Ученые начали исследование с целью узнать, от каких именно болезней страдал прототип графа Дракулы - живший на территории современной Румынии Влад III Цепеш. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал один из участников проекта Глеб Зильберштейн, передает Day.Az.

По словам специалиста, при жизни Влад Цепеш страдал от гемолакрии - недуга, в результате которого вместе со слезами из глаз выделяется кровь. В Средневековье это могло помочь создать у Цепеша образа вампира. "Причин может быть несколько: гормональные расстройства, хронический конъюнктивит, некоторые формы атеросклероза", - рассказал специалист.

В своей работе ученые будут использовать инновационную технологию биохимического анализа. Они будут исследовать письмо Влада Цепеша, которое им передал Румынский национальный архив.

Исследуя манускрипты, они вычленяют определенные химические вещества, которые входят в состав определенных лекарственных препаратов. В частности, благодаря этому методу ранее та же группа ученых установила, что знаменитый Джакомо Казанова страдал от гонореи. Сведения об этом в документах были, но их никогда не подтверждали документально. Зильберштейн вместе со своим коллегой Пьер Джорджио Ригетти раньше таким же образом анализировали рукописи русских писателей - Антона Чехова и Михаила Булгакова, которым "подтвердили" туберкулез и почечную недостаточность соответственно.

Прототип графа Дракулы жил в XV веке и был румынским национальным героем, который отстоял независимость валахских земель от турецкого завоевания. Прозвище "Дракула" Влад Цепеш унаследовал от своего отца, который был членом рыцарского ордена Дракона. Валашский князь прославился необычайно жестоким обращением со своими врагами. Согласно хроникам, он сажал своих пленников на кол и часто наблюдал, как они корчатся в муках, прямо за едой.

Общеизвестное воплощение образа Дракулы появилось в романе "Дракула" Брэма Стокера, который был опубликован в 1897 году.