Это неделя "тестовых" событий. Накопленные ранее ошибки, ляпсусы, проколы, недоработки достигнут кульминации, продемонстрировав наше несовершенство: ограниченность ума, заблуждение, легкомыслие, бесхозяйственность, извращенность убеждений.

Картина с "броунским движением", требует корректировки, что крайне сложно, эмоции зашкаливают, провоцируя непонимание, разногласия, конфликты. Идет завершение многих тем, связанными с обучением, оформлением документов, отношениями с близкими, планами на будущее, где нужны срочные изменения, иначе прогресс затормозится. Это время разоблачения обманов, махинаций, придания публичной гласности скрытым фактам.

К сожалению, информационное поле пронизано "дезой", гипотезами, предположениями, поэтому включайте здравый смысл, все логически "фильтруйте", проверяйте на достоверность, не верьте никому на слово. Ибо домыслы, ошибки, неточности вылезут боком, принеся необратимые утраты, неприятности в ближайшее время.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Овна

Сфера религии, философии и науки самая динамичная. Окунаясь туда, вы познаете мир, расширяете кругозор, становитесь мудрее, совершенствуясь как личность. Главное - пропускать полученный жизненный опыт, информацию, знания через сердце. Проявляйте дипломатическое мастерство, ориентируясь на посторонние советы и адекватно воспринимайте критику. Чужая точка зрения очень важна, но и свои взгляды, убеждения, которые резко изменятся, достойны уважения.

Чтобы не прослыть дилетантом, в любых делах докапывайтесь до глубинной сути, все досконально изучайте.

На работе пертурбации (здесь идет завершение старых отработанных программ), впрочем, кадровая ценность как специалиста возрастет, будьте готовы идти на риск и эксперименты, любое ЧП вам, как с гуся вода. Отлично везде успеете, выполните порученное задание на высоком профессиональном уровне.. Отношения с руководством улучшатся. Главное любить свое дело, и определиться с высшим призванием. Высокие покровители (на протяжении будущего года) к вашим услугам.

Семья пока есть судьбоносным путеводителем. Уважайте ее интересы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Тельцов

Если вы перепутали желаемое с действительным, сейчас этот самообман обнаружится. Спуститесь на землю и четко все разложите по полочкам, отрегулируйте "хочу-надо", укротив эгоистичные аппетиты, от этого зависит будущее. Для сохранения любви с окружающими, не следует заостряться на дилемме "мое-твое", чей вклад в общий котел больше, кто прав, кто виноват. Поддерживайте гармонию обоюдных интересов с учетом реальных возможностей.

Поставьте на пьедестал авторитет родных, близких, которые помогают вам воскресать из пепла прошлых ошибок, становиться лучше, совершеннее.

Нужно модернизировать старые взгляды, убеждения, они себя уже исчерпали. К счастью, все тормоза позади, а впереди вас ждут блестящие перспективы, но только при условии смены мировосприятия, умения ладить и сотрудничать с окружающим миром, где конфронтация губительна.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Близнецов

На повестке дня - партнерские взаимоотношения, укрепление уз делового сотрудничества. События недели кардинально повлияют на личное поведение, имидж. Укротите амбиции, не хватайтесь за командирский руль, а лепитесь к суженым, ваш тандем должен стать образцом благородства, дружбы и любви, где взаимные увлечения, интересы являются цементом.

Для удовлетворения личных желаний (это судьбоносная доминанта) трудитесь и зарабатывайте деньги. Халявных благ не предвидится - все капризы, развлечения, приобретения за собственный счет.

Раскошеливать с меркантильным нахрапом других опасно, рискуете промахнуться, даст лишь тот, кто вам кармически обязан, имейте в виду! А если кто-то взял взаймы и не возвращает долг, забудьте о нем!

Собственные обещания непременно выполните, закройте долговые "векселя", что за вами числятся.

На работе демонстрируйте честность и порядочность, ведь вы не автономный работник, что играет за собственными правилами, а игрок деловой команды, чьи и законы следует свято выполнять.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Рака

Неделя промелькнет на благотворительной волне. Жертвуя силами, временем, сваливая на свою спину чужие проблемы, не проигнорируйте собственные. Ведите себя благородно, не идите напролом, учитесь прагматично сотрудничать, добиваться успеха, учитывая обоюдные интересы. Если в чем-то заблуждались, картина разнообразных подвохов, самообманов четко прояснится и наступит осознание как действовать правильно. Держите бразды правления в собственных руках, умело идите на компромисс, не позволяя собой помыкать, это залог успешного саморазвития. Идиллия "я - ты" там, где вы не подкаблучник, а грамотный, волевой и мудрый повелитель! Умеющий вовремя подыграть ради мира и согласия.

Если любовный шал бухнет в голову, не гасите тот вожделенный импульс, а ныряйте в омут чувственных наслаждений.

На службе динамическая пора, держите руку на пульсе социального прогресса, будьте творческим оригиналом, поддерживайте теплый микроклимат в коллективе, это гарантия карьерного и материального роста.

И обязательно избавляйтесь от плохих привычек, зависимостей, следите за здоровьем, процесс исцеления от стрессовых токсинов, накопленных за прошлый год в разгаре.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Льва

Если жизнь скучна, не наполнена увлекательными романтическими приключениями, флиртами, ухаживаниями, вы существуете впустую, разбазаривая драгоценное время, а нужно создать праздник сердцу. Тусуйтесь, знакомьтесь, дружите, влюбляйтесь! Истинная любовь вездесуща, пронизывает Вселенную и ей подвластно все! Вам повезет с пассией, которая станет другом, любовницей, деловым партнером одновременно. Вулканичная служебная сфера уже не так обременительна, меньше изматывает, здесь, к счастью, началась удачная полоса с высокими покровителями.

Радуйтесь, отношения с работодателями улучшаются, заработки возрастают, трудитесь с вдохновением, но учтите: рабочий груз только по силам. Чужие обязанности взваливать на себя, в порыве энтузиазма, нельзя. Каждый сверчок знай свой шесток.

Психологическая отдушина в виде хобби, любимого домашнего занятия - обязательное условие для поддержания хорошего физического и эмоционального тонуса.

Ибо ваши недомогания имеют психосоматические корни.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Девы

Вы бросили "якорь" в семейной гавани? Это замечательно, там бьют животворные ключи, наполняя творческое "Я" огромной энергией. Обустраивайте личное счастье, но и не игнорируйте профессиональные дела. Здесь высокая динамика, шансы хорошо заработать, но при условии, что вы сели в сани своего высшего предназначения. Если дело вызывало отвращение, ввиду разных причин, но вы это чувство подавляли, сейчас оно достигнет пика и взорвется... Ибо реализация природных талантов здесь заблокирована, а этот фонтан требует выхода на любимом поприще.

Балансируйте, экономно распределяя силы между служебными и домашними проблемами. Разрешайте сложные противоречия творчески, с любовью и здравым смыслом.

Напряженные отношения "родители-дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена" должны перейти на эволюционный уровень и это большая победа, за которую так боролись.

На любовном небосклоне тучи еще совсем не развеялись, но здесь вот-вот засияет солнце удачи, что вдохновляет, вселяет надежду.

Внимание Девам, которые приуныли или совсем пали духом. Вы способны на высокие чувства, вскоре убедитесь!

Больше двигайтесь, общайтесь, завязывайте дружеские контакты.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Весов

Сейчас вы влиятельная и эпатажная личность, с барскими замашками, везде командуете, главное, не перейти черту властных полномочий. Избегайте болезненной критики, будьте объективными и снисходительными к чужим недостаткам. Человеческую натуру вам не дано переделать, только приспособиться. Собственная позиция является самой ценной (и она правильная), но чужая точка зрения тоже заслуживает внимания. За ней судьбоносные решения. Особенно на переговорной стезе, когда нужно достичь консенсуса с учетом обоюдных интересов.

Не скандальте, кто прав, а кто ошибается - выяснится позже. Ваше влияние нынче базируется на власти (статусе) и деньгах. Действуйте, исходя из этих ресурсов, тогда не ошибетесь и получите продуктивный результат.

В личной жизни под родным кровом с 3 декабря стартует удачная полоса.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Скорпиона

Если вы затеяли ревизию в своем хозяйстве, это хорошо. Все идет по плану. Самое время провести аудит, сбалансировать прибыли и расходы. Никому не одалживайте, воздержитесь от кредитов. Желание и возможности сейчас соперники, но примирить их можно. Ориентируйтесь на собственное священное "хочу", пронизанное благородством, без эгоистичных потребностей. Поставили за цель осчастливить кого-то заслужено - средства найдутся.

Личный энергопотенциал огромный, силы бьют ключом, но ваша задача действовать не под прессингом выгоды, детонатором нынче выступают высокие духовные убеждения, заботливость, милосердие. На них ориентируйтесь, чтобы не отклониться от судьбоносного маршрута. События, связанные с далекими краями, зарубежьем, эмиграцией, самые важные и перспективные. Прислушивайтесь к советам учителей, юристов, священников, напутствиям лиц высокой духовной культуры, иностранцам. Если у вас нет духовного наставника, обязательно найдите его!

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Стрельца

Девиз недели - консолидация с недругами, оппонентами, конкурентами в надежные союзы. Или окончательный разрыв.

Дефилируйте, красуйтесь, обольщайте публику. Золотое правило - уважать чужие интересы, не делать себе авторитет за чужой счет. Риск спровоцировать конфликты очень высок, сейчас вы очень взвинчены, эмоции захлестывают, но благодаря гениальному уму сумеете найти оригинальный способ для согласованных действий.

Занимайтесь благотворительностью, выступайте тайным покровителем, не афишируя это. Личные действия на публике подлежат четкому контролю. Но то, что бурлит "за кадром" имеет судьбоносное значение.

В любых конфликтных ситуациях ваша задача - пойти на разумные уступки (вложение ресурсов) с учетом обоюдных пожеланий, но вектор действий задает другая сторона. Затеяли совместный бизнес - бразды интересов отдайте компаньонам. В итоге сами выиграете. Риск, щедрость - дело благородное, не бойтесь - победите! Панические фобии - удел боягузов, жмотов и деградантов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Козерога

Вам следует заняться созданием полезных союзов с друзьями, имеющий практический интерес на поприще сотрудничества. Не распыляйтесь на пустое общение. Все должно иметь конструктивную мотивацию. Если деловой сотрудник друг - чудесно. Но и вы не подкачайте, а продемонстрируйте аналогичную дружескую поддержку. Вместе горы свернете. Супружеских тандемов это тоже касается.

Здоровье и работа - вот сфера, требующая модернизации, измените режим труда и отдыха, подкорректируйте питание. Определитесь с оздоровительной профилактикой.

Нынче вы ассоциируетесь с бутоном, который вот-вот пышно и ярко расцветет, радуя глаз окружающих, привлекая противоположный пол. Изнуряющая кармическая полоса постепенно завершается. Чем быстрее избавитесь от плохих привычек, зависимостей, тем выше будет ваш взлет на всех фронтах.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Водолея

Любовь и дружба сплелись в один клубок, есть шанс найти вторую половинку, партнера и любовника в одном лице и создать надежный духовный союз. На первом месте работа, где терпенье и труд все перетрут. С усердием трудитесь, вписавшись гармонично в служебную иерархию и все сложится замечательно.

Золотое правило, уметь грамотно руководить и подчиняться. Ибо если получили нагоняй от шефа, это не повод сгонять зло на подопечном, он ведь не виноват. И наоборот - если незаслуженно гнобите подвластных вам - будете фатально наказаны гневом вышестоящих.

Не нужно афишировать о своих активных делах, держите все в секрете, о сокровенном делитесь только с доверенными лицами.

Скрытые информационные источники используйте с максимальной продуктивностью. Успеха достигнете в роли закулисного деятеля, умеющего вовремя "дергать" нужные веревочки. Здесь доныне было плохо, но с 3 декабря, к счастью, стартовала удачная полоса (на год).

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 8 - 14 декабря для Рыб

Домашние проблемы штурмуют, а профессиональные, бизнесовые перспективы манят медовым пряником. Хоть разорвись, но везде нужно успеть! Укрепить карьерные позиции вполне реально, если заниматься любимым делом. Подружиться с конкурентами, компаньонами, шефом и не диктовать собственные правила в процессе сотрудничества.

А вот дома сейсмическая атмосфера. Тут нужны срочные кардинальные перемены в отношениях с родственниками, брачными спутниками, где многое зависит от решения бытовых проблем. А от любви в сердце прежде всего. Она нейтрализатор всех разногласий.

Наведите порядок в душевном храме, иначе внутренняя дисгармония будет препятствовать делать правильные шаги, принимать объективные решения.

Первостепенная задача - приложить максимум усилий (в роли духовного воспитателя), чтобы семейная иерархия, где каждый блестяще исполняет свою роль, функционировала безукоризненно. И не стоит выносить мусор из избы!