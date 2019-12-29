Украшенная игрушками ель - один из главных символов Нового года и Рождества по всему миру. Кто-то выбирает дерево еще в конце ноября, кто-то отправляется на елочный базар за считанные дни до Нового года.

Однако мало кто знает, что гораздо важнее не то, когда и как вы установите елку, а что сделаете с ней после праздника, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Согласно народным поверьям, елку ни в коем случае нельзя выбрасывать из окна или с балкона.

Подобный жест может притянуть в отношения супругов конфликты и недопонимание, из-за чего семейная жизнь превратится в ад. Вдобавок к этому, выбросив елку из окна, вы можете попросту навредить кому-то. А вряд ли с таких событий стоит начинать год.

Вот почему живую елку после праздников лучше вынести на улицу и закопать в снег.

А если не хочется заморачиваться, самым правильным решением будет - приобрести искусственную елку. Существует мнение, что устанавливая одну и ту же елку в доме несколько лет подряд, вы укрепляете свое семейное древо. А хвойный запах можно обеспечить и без помощи живой елки. Достаточно лишь побрызгать вату у основания ели пихтовым маслом.