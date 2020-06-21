Сколько нужно есть углеводов, чтобы похудеть

Забудьте все то, что слышали раньше: вы можете есть углеводы и при этом худеть! Но только в том случае, если будете придерживаться некоторых правил.

Углеводы по какой-то странной причине считаются худшим врагом всех худеющих женщин. Углеводы имеют дурную славу, ведь в каждом запретном блюде их огромное количество. Однако списывать эти органические вещества со счетов рано: они не просто невредны, они необходимы организму всегда - и при похудении, и при любом другом раскладе, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Во-первых, это важнейший источник энергии. Если вы занимаетесь спортом, используя жиросжигающие тренировки, делая кардио и уж тем более силовые, то любого рода ограничения углеводов вам категорически противопоказаны. Вообще рекомендуется употреблять высокоуглеводную пищу вкупе с 2-3 граммами пищевых волокон на 100 калорий - такая формула позволит продлевать ощущение сытости без перееданий и вреда для фигуры.

Высчитывать каждый прием пищи - процесс трудоемкий и, честно признаться, малоэффективный. Лучше всего выбрать для себя несколько продуктов, которые отвечают необходимым требованиям, и периодически включать их в рацион. Таких продуктов на самом деле огромное количество, и мы решили выписать самые доступные и оптимальные для повседневного употребления.

Ячмень

Полстакана приготовленных зерен ячменя - 97 калорий, 22 г углеводов, 3 г пищевых волокон.

Шведские исследования показали, что ячмень поможет избежать скачка сахара и голода, чего, к сожалению, не скажешь о морковном торте из "Старбакса". Зерна ячменя стали очень популярными, но не менее полезна и ячменная крупа или цельный очищенный ячмень, в одной порции которого содержится аж от 20 до 25 процентов дневной нормы пищевых волокон.

Зеленый горошек

Полстакана приготовленного зеленого горошка - 67 калорий, 12,5 г углеводов, 4,5 г пищевых волокон.

Полстакана горошка содержат 12% рекомендуемой дневной нормы цинка. Минерал известен как эффективное средство от простуды, но он еще и неплохо утоляет голод, повышая уровень лептина - гормона, который дает мозгу сигнал о сытости.

Цельнозерновая пшеничная паста

50 грамм пасты в сухом виде - 190 калорий, 40 г углеводов, 5 г пищевых волокон.

Британское исследование показало, что употребление пасты три раза в день способствует уменьшению объема в области талии. Конечно, паста должна быть самой малой частью приема пищи - только в таком случае это пойдет на пользу.

Тыква акорн

Стакан запеченной кубиками тыквы - 115 калорий, 30 г углеводов, 9 г пищевых волокон.

Ее не так просто найти, но, уж поверьте, оно того стоит! Тыква имеет очень приятный вкус и содержит огромное количество питательных веществ. Вариаций ее приготовления миллион. Отличная находка к осеннему столу.

Цельнозерновой хлеб

2 кусочка хлеба (примерно) - 160 калорий, 30 г углеводов, 8 г пищевых волокон.

Похудение - отнюдь не повод отказываться от любимых сэндвичей. Единственное, стоит позаботиться о хлебе: упаковка не всегда говорит правду. Обратите внимание на состав и выбирайте лишь тот хлеб, где указано стопроцентное содержание цельного зерна.

Бобы

Полстакана черной фасоли - 109 калорий, 20 г углеводов, 8 г пищевых волокон.

Те, кто в рацион включил фасоль, на 23% меньше предрасположены к набору веса, сообщает Американский колледж питания. Конечно, виды бобов содержат разное количество нутриентов и пищевых волокон, но навряд ли хоть один из них можно назвать вредным и непитательным. Так что попробуйте все, что есть в супермаркете, и найдите своего любимчика.

Правильный попкорн

3 стакана попкорна - 93 калории, 19 г углеводов, 3,5 г пищевых волокон.

Если в пятницу вечером вас так и тянет закутаться в плед, поставить перед собой миску с чипсами и включить любимый фильм, то делайте это смело! Только без чипсов. В маркетах появилось огромное разнообразие полезного попкорна, так что устраивайте киносеанс только после того, как найдете полезную альтернативу культовому снеку.

Овсянка

Полстакана овсянки в сухом виде - 153 калории, 27 г углеводов, 4 г пищевых волокон.

Половина пищевых волокон в овсянке растворимые. При переваривании они превращаются в гель, который заполняет желудок, а вы ощущаете сытость. Овсянка хороша еще и тем, что помогает регулировать обменные процессы, борется с диабетом и сердечно-сосудистыми болезнями.

Киноа

Полстакана приготовленного киноа - 111 калорий, 20 г углеводов, 2,5 г пищевых волокон.

Высокое содержание белка, 9 аминокислот - с таким набором организму куда проще наращивать мышечную массу и сжигать калории. Даже 10 грамм за обедом помогут сохранить чувство сытости до самого вечера.