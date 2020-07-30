Жиры, сжигающие жир: что такое масло МСТ

Масло МСТ приобрело свою популярность сравнительно недавно, но уже успело плотно укрепиться в рационе адептов ЗОЖа. МСТ (или среднецепочечные триглицериды) - жирные кислоты гораздо меньшего размера, чем в обычном масле (оливковом, подсолнечном и других), передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Благодаря своему размеру, МСТ легко усваиваются организмом, снабжают его энергией и практически не откладываются в жировые запасы. Масло МСТ изготавливают из кокосового масла. Принимать его можно в виде БАДов или добавлять в салатные заправки и пуленепробиваемый кофе (рецепт ищите здесь).

Жиросжигание

Масло МСТ чаще всего используется как жиросжигатель, поскольку оно активно воздействует сразу на несколько механизмов снижения веса. Согласно исследованиям, МСТ способствуют высвобождению сразу двух гормонов "сытости" - пептида YYи лептина. Чем выше концентрация этих гормонов в крови - тем меньше вы испытываете чувство голода. Поэтому МСТ рекомендуется принимать с утра, чтобы снизить риск переедания в следующие приемы пищи.

Кроме того, масло МСТ помогает контролировать уровень сахара в крови, что также снижает риск переедания. Резкие перепады глюкозы в крови создают стресс для организма и стимулируют выработку гормона "голода" - грелина, в результате чего чувство голода может практически не проходить. Активные вещества в МСТ держат глюкозу под контролем, не давая ее уровню резко повышаться или понижаться.

Как ни парадоксально, но жиры, содержащиеся в масле МСТ, способствуют жиросжиганию. Молекулы МСТ намного меньше молекул других масел (оливкового или подсолнечного), из-за чего организм обрабатывает их несколько другим образом. Он может использовать МСТ как мгновенный источник энергии, не откладывая в жировые запасы. Также масло МСТ способствует сжиганию висцерального жира - он находится глубоко под мышцами брюшной полости и окружает внутренние органы. Небольшой процент такой жировой ткани нам необходим для нормального функционирования организма, но ее избыток может спровоцировать воспалительные процессы и даже развитие различных хронических заболеваний.

Работа мозга

Регулярный прием масла МСТ способствует повышению мозговой активности, так как является идеальным топливом для мозга. Цепочка молекул МСТ богата углеродом, благодаря чему питательные вещества быстрее транспортируются по сосудам в головной мозг. Это значительно повышает концентрацию и работоспособность и улучшает память.

Профилактика хронических заболеваний

Жирные кислоты, составляющие основу МСТ, обладают мощным антибактериальным и противогрибковым свойством. Они не дают вредным организмам проникнуть в ваш организм и поддерживают здоровый микробиом. Согласно исследованиям, регулярный прием МСТ на 80% снижает вероятность возникновения заболеваний, вызванных бактериями.

Кроме того, МСТ значительно сокращает выработку "плохого" холестерина, что обеспечивает эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, которые уже много лет занимают первое место в списке причин смерти во всем мире. Молекулы МСТ также повышают уровень "полезного" холестерина - особенно эффективно они работают в сочетании с льняным маслом (о пользе льна для организма читайте здесь).

Благодаря своей способности контролировать уровень сахара в крови, масло МСТ является отличным средством для профилактики сахарного диабета 2 типа и многих других гормональных заболеваний.

Возможный вред

Не смотря на все свои полезные свойства масло МСТ, принимаемое в слишком больших количествах, может нанести организму вред. Избыток МСТ стимулирует накопление жира в печени, что в перспективе может привести к развитию печеночной недостаточности и других хронических заболеваний.

Рекомендуемая доза масла МСТ - 2 столовые ложки в день. Если ее не превышать, то масло принесет организму исключительно пользу.