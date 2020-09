Щедрость и сострадание продлевают жизнь

Щедрость и сострадание к детям или стареющим родителям увеличивает продолжительность жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Science, передает CNN.

Цель научного исследования

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, ученые хотели отследить данные о том, как человек в обществе потребляет и сберегает. Они отметили, что щедрость и передача богатства между поколениями касаются не только денег, но и недвижимости, знаний и времени.

В то же время исследователи признали, что другие факторы, такие как валовой внутренний продукт (ВВП) страны и неравенство доходов, также влияют на продолжительность жизни населения, и скорректировали свои модели, включив и эти причины.

Как связаны самые счастливые страны и щедрость

Щедрость и ожидаемая продолжительность жизни - одни из шести пунктов, на которые обращают внимание ученые при составлении Доклада о мировом счастье, о котором ежегодно рассказывает ООН.

В этом году, когда пандемия коронавируса охватила Европу, Финляндия третий год подряд удерживает титул самой счастливой страны. Ученые поясняют, что щедрое поведение связано с доверием, взаимным уважением и чувством единства. Более счастливые люди впоследствии становятся более здоровыми. То есть страны с высоким уровнем взаимного доверия более устойчивы к любым проблемам.

Это можно проследить на примере борьбы стран с коронавирусом. Те страны, которые успешно сдерживают распространение вируса, такие как Норвегия и Новая Зеландия, - это места, где люди доверяют друг другу.

Наша коллективная выносливость как вида связана не с выживанием наиболее приспособленных людей, а с выживанием наиболее кооперированных обществ.

По словам ученых, в той мере, в какой щедрость способствует долголетию, она связана с нашей устойчивостью к болезням, землетрясениям или изменениям климата. Мировые лидеры должны расширять нашу способность помогать друг другу.

При чем здесь коронавирус

Результаты этих исследований имеют прямое отношение к коронавирусу, ведь согласно оценке Всемирного банка, в год пандемии мировой ВВП упадет на 5,2%.

Это означает, что нас ждет много потерянных способов получить ту щедрость, на которую рассчитывали: субсидии, увольнения - и в результате меньшая сумма налогов в казну из-за безработицы.

Как исправить ситуацию

Как говорилось в начале статьи, щедрость по отношению к своим родственникам можно проявлять не только с помощью денег или материальных благ, но и передавая свой опыт, знания и просто уделяя внимание.

"Мы предполагаем, что такая поддержка снижает смертность за счет удовлетворения насущных материальных потребностей, но также и то, что щедрость может отражать силу социальных связей. Это само по себе приносит пользу здоровью и благополучию человека и косвенно повышает выживаемость", - говорят авторы исследования.

Ученые отмечают, что один из самых ценных способов передать что-то важное близкому человеку - это готовить ему еду, заботиться о нем и читать ему.