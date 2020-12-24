Неделя до Нового года: как все успеть?

Предновогодняя гонка объявляется открытой - а с ней стартует квест "закончи все дела до конца 2020-го". Но как же правильно организовать свое время (и при этом желательно не сойти с ума)? Об этом Bazaar рассказала эксперт Елена Снежко, передает Day.Az.

Что уж там: год выдался, мягко скажем, непростым. Поэтому в первую очередь я советую составить список того, что вы успели за последние 12 месяцев. И похвалить себя: мы ведь и правда сделали очень-очень много (особенно если учитывать эпидемическую обстановку). Это снимет панику и облегчит груз ответственности.

Все на свете вы точно не успеете, и это нормально. Вспомните так называемое правило трех. Это практика, о которой рассказывают в бизнес-школах, а еще пишут в культовой книге "Метод McKinsey". Три считается магическим числом, оно легко структурирует любой план. Выделяйте себе три главных дела на месяц, неделю и день. И смотрите, как выполнение одних двигает к завершению другие. Получается что-то типа маршрутов в навигаторе.

По-новому взгляните на мультитаскинг. Сейчас стали очень популярны такие понятия, как "слэшер" или "мультипотенциал". Это тот тип людей, которые не могут заниматься чем-то одним в широком смысле. Они и в офисах работают, и музыку пишут, и блоги ведут, и в винах профессионально разбираются. А еще могут на всем этом зарабатывать. Среди моих клиентов по личному маркетингу достаточно представителей этого типа, да и я сама такая же. Хорошо это или плохо в обычной жизни? Традиционно считается, что, если у тебя много сфер интересов, ты распыляешься: вроде как обязательно нужен фокус, потому что иначе крутым специалистом не стать. Такие люди часто меняют работы, больше заточены на проекты, и это качество не сильно нравится работодателям. Но! Настоящие мультипотенциалы всегда глубоко разбираются в каждой из своих задач, потому что им это действительно важно. Правда, иногда дел становится слишком много - "вывозить" все становится нереально. Но если научиться планировать нормально, не брать на себя больше, чем можно физически успеть, то мультитаскинг - это не только возможность переключаться между разными делами, но еще и системный взгляд на все сферы. Знаете, когда изобретается новое? Когда законы или идеи одной сферы применяют или примеряют для другой. Так вот: мультитаскинг как раз и открывает эти двери.

Планируйте! Я пишу список дел с вечера - тогда утром просыпаюсь без паники и с полным пониманием того, как структурировать день. Обязательно нужно делать перерывы и отдыхать. Кроме того, есть такой прием, как обратное планирование. Определите свою конечную цель и начинайте планировать маршруты до нее. Мои клиенты (почти каждый из них), видя стратегию изменений, говорят, что никогда не осилят этот путь. Конечно, осилят, ведь "слона надо есть по частям", а для этого весь путь и делится на отрезки. Важно, чтобы в конце каждого отрезка вы видели свое небольшое достижение: это мотивирует двигаться дальше!

Не пытайтесь успеть все. День всегда вносит свои коррективы, поэтому у всех нас есть дело, которое переносится из списка в список.

Не занимайтесь только срочными делами. Это вообще бич чуть ли не каждого первого. Я всегда пытаюсь напоминать себе, что этот день не для того, чтобы завершить и закрыть текущие "хвосты", отреагировать на запросы и находиться в потоке (как это сейчас модно), но и самому создавать этот поток.

Не забывайте, что прокрастинация, вообще-то, бывает двух видов. Одна связана с тем, что нужно "поймать" мысль или идею, и она нужная и полезная. Такая влияет на качество продукта, и это тоже работа. А вот вторая связана со страхом потерпеть неудачу. Но если ничего не делать, то ничего и не будет.

Правильно расставляйте приоритеты. Чтобы понять, важное или нет, срочное или не очень, нужно прежде всего разобраться в себе. Что твое, а что нет? Сейчас многие коучи советуют задать самому себе вопросы: что я хочу? что я могу? что я люблю? что я должен делать? какие сильные навыки и стороны у меня для этого есть? на кого и как это повлияет? Обычно после этого цели становятся понятнее.

Читайте правильные книги по тайм-менеджменту. "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови, "Метод McKinsey" Итана Расиела, сборник статей, собранных в книгу Harvard Business Review по управлению изменениями... И обязательно "Авторитет" Каролины Гойдер! А еще я советую читать автобиографии - от Агаты Кристи до Фила Найта и Джерри Вайнтрауба.

Ну и последнее. Запомните: никому не удается успевать все и сразу. И мне тоже. Я заваливаю тайминги, работаю по утрам (пока не проснулись почта и мессенджеры). Иногда делаю все в последний момент. Бесконечно извиняюсь. Но я учусь. И обучаю. Помогаю, поддерживаю и страхую в пути. Одно очень важно - это качество вашей работы и качество отношений, которые вы выстраиваете с партнерами. Потому что это дает вам кредит доверия. И отсрочки и задержки вам могут простить, но вот качество завалить нельзя ни в коем случае! Приведу историю из одной из рекомендуемых книжек. Ребенку дали задание на месяц - нарисовать 30 птиц. Он пел, гулял, плясал, а в последний день сел и заплакал: как можно нарисовать 30 птиц за один день? Так вот мама ему сказала: "Рисуй птицу за птицей" (bird by bird). Вот и я пытаюсь научиться планировать и управлять своим временем bird by bird.