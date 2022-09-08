https://news.day.az/unusual/1493903.html "Джеймс Уэбб" увидел тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул - ВИДЕО
"Джеймс Уэбб" увидел тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул - ВИДЕО
Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" заснял тысячи невиданных ранее молодых звезд в туманности Тарантул, ранее увидеть их не удавалось из-за космической пыли.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, туманность Тарантул в созвездии Золотой рыбы, которую также называют звездным питомником, - родина самых горячих и массивных звезд из известных.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре