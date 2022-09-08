"Джеймс Уэбб" увидел тысячи молодых звёзд в туманности Тарантул
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Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" заснял тысячи невиданных ранее молодых звезд в туманности Тарантул, ранее увидеть их не удавалось из-за космической пыли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, туманность Тарантул в созвездии Золотой рыбы, которую также называют звездным питомником, - родина самых горячих и массивных звезд из известных.