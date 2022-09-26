Глобально потепление привело к распространению пожирающей мозг амебы

Микробиологи из Аризонского университета связали глобальное потепление с ускорением распространения амеб Naegleria fowleri - одноклеточных организмов, которые поедают мозг. Работа ученых была опубликована на официальном сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Климатический кризис приводит к тому, что амебы перемещаются из южных штатов на запад США, где обычно они не обитают. Ранее были зафиксированы вспышки заражения людей амебами.

Амебы обитают в теплой пресной воде и могут проникнуть в мозг человека через нос. Затем амеба начинает поедать ткани мозга, что приводит к развитию смертельно опасного амебного менингоэнцефалита. Это редкий острый гнойный менингоэнцефалит, протекающий с деструктивными изменениями обонятельного тракта и оболочек головного мозга.

По словам ученых, чаще всего ему подвержены мальчики до 18 лет. Исследователи связывают это с тем, что эта социальная группа чаще купается в водоемах. Чтобы не столкнуться с амебой, ученые советуют закрывать нос руками при нырянии в теплые водоемы.