20 знаменитостей, которых мало кто видел молодыми - ФОТО
Некоторые люди рождаются сразу старыми. Нет, точнее, некоторых знаменитостей мало кто может представить молодыми. Причины сего феномена очевидны: они или поздно раскрылись, или время их молодости пришлось на те годы, когда фотоаппаратура была не столь развита и повсеместна. Из-за этих двух факторов снимки, запечатлевшие нежный возраст многих селебрити-старожилов, существуют в интернете лишь в незначительном количестве экземпляров. Именно поэтому они так ценны, и именно поэтому нам так хочется на них взглянуть!
Да и к тому же многие из наших сегодняшних героев были чертовки привлекательны в молодости! А мы и не знали.
1. Иэн Маккеллен
2. Морган Фримен
3. Михаил Боярский
4. Луи Де Фюнес (1914-1983)
5. Уиллем Дефо
6. Мэгги Смит
8. Стивен Фрай
9. Кристоф Вальц
10. Жан Рено
11. Джефф Бриджес
12. Патрик Стюарт
13. Татьяна Пельтцер (1904-1992)
14. Алан Рикман
15. Никита Михалков
16. Лесли Нильсен (1926-2010)
17. Майкл Кейн
18. Хеллен Миррен
19. Юрий Яковлев (1928-2013)
20. Альфред Хичкок
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