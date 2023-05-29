20 знаменитостей, которых мало кто видел молодыми
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Некоторые люди рождаются сразу старыми. Нет, точнее, некоторых знаменитостей мало кто может представить молодыми. Причины сего феномена очевидны: они или поздно раскрылись, или время их молодости пришлось на те годы, когда фотоаппаратура была не столь развита и повсеместна. Из-за этих двух факторов снимки, запечатлевшие нежный возраст многих селебрити-старожилов, существуют в интернете лишь в незначительном количестве экземпляров. Именно поэтому они так ценны, и именно поэтому нам так хочется на них взглянуть!

Да и к тому же многие из наших сегодняшних героев были чертовки привлекательны в молодости! А мы и не знали.

1. Иэн Маккеллен

2. Морган Фримен

3. Михаил Боярский

4. Луи Де Фюнес (1914-1983)

5. Уиллем Дефо

6. Мэгги Смит

7. Терри О'Куинн 

8. Стивен Фрай

9. Кристоф Вальц

10. Жан Рено 

11. Джефф Бриджес 

12. Патрик Стюарт

13. Татьяна Пельтцер (1904-1992)

14. Алан Рикман

15. Никита Михалков

16. Лесли Нильсен (1926-2010)

17. Майкл Кейн

18. Хеллен Миррен 

19. Юрий Яковлев (1928-2013)

20. Альфред Хичкок 

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