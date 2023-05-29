20 знаменитостей, которых мало кто видел молодыми

Некоторые люди рождаются сразу старыми. Нет, точнее, некоторых знаменитостей мало кто может представить молодыми. Причины сего феномена очевидны: они или поздно раскрылись, или время их молодости пришлось на те годы, когда фотоаппаратура была не столь развита и повсеместна. Из-за этих двух факторов снимки, запечатлевшие нежный возраст многих селебрити-старожилов, существуют в интернете лишь в незначительном количестве экземпляров. Именно поэтому они так ценны, и именно поэтому нам так хочется на них взглянуть!

Да и к тому же многие из наших сегодняшних героев были чертовки привлекательны в молодости! А мы и не знали.

1. Иэн Маккеллен