https://news.day.az/unusual/1570861.html 14 случаев, когда люди хотели панорамное фото, но что-то пошло не так - ФОТО
14 случаев, когда люди хотели панорамное фото, но что-то пошло не так - ФОТО
Трудно поспорить с тем, что панорамные снимки выглядят очень эффектно. Однако сделать такие получается, увы, не у каждого.
Но нет, при их создании нужно быть очень внимательным. В противном случае вы рискуете получить вот такой забавный результат.
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