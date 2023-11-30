Обнаружен самый тусклый спутник Млечного Пути

Анализируя изображения, полученные с помощью съемки UNIONS, международная команда астрономов обнаружила новый компактный спутник Млечного Пути, который получил обозначение Большая Медведица III/UNIONS 1 (UMa3/U1). Обнаруженный объект является наименее ярким из известных спутников Млечного Пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, об этом открытии сообщается в статье, опубликованной 16 ноября на сервере предварительной печати arXiv.

UNIONS - это сотрудничество двух гавайских обсерваторий: телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT) и системы телескопов Рan-STARRS. Одной из основных целей исследования является изучение строения Млечного Пути.

Команда астрономов во главе с Саймоном Э. Т. Смитом из Университета Виктории в Канаде исследовала данные, полученные от UNIONS, и обнаружила спутник Млечного Пути, о котором не сообщалось в предыдущих исследованиях.

UMa3/U1 имеет общую абсолютную звездную величину в V-диапазоне +2,2, что делает его самым тусклым спутником Млечного Пути, обнаруженным на данный момент.

Согласно статье, UMa3/U1 очень компактен, поскольку его полусветовой радиус составляет около 10 световых лет. UMa3/U1 содержит всего около 50-60 звезд. Таким образом, его общая масса также оценивается как очень низкая - около 16 масс Солнца.

Результаты показывают, что UMa3/U1 имеет перицентр в 41 700 световых лет и проходит через диск Млечного Пути примерно в 52 100 световых годах от центра Галактики. Полученные данные также свидетельствуют о том, что возраст UMa3/U1 составляет по меньшей мере 11 миллиардов лет, а его звездное население бедно металлами.

UMa3/U1 может быть карликовой галактикой или звездным скоплением. Следовательно, необходимы последующие наблюдения, чтобы раскрыть истинную природу этого спутника.

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