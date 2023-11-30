Предсказан максимум активности Солнца

Ученые Центра передового опыта в области космических наук Индии в IISER Калькутте предсказали максимум интенсивности 25-го солнечного цикла, который наступит в течение следующего года. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Астрономам удалось раскрыть ранее неизвестную взаимосвязь между ростом количества солнечных пятен на Солнце в течение 11-летнего цикла (цикла Швабе) и солнечным дипольным моментом. Солнечный дипольный момент представляет собой разницу в напряженности магнитного поля вблизи северного и южного полюса звезды. Эта разница изменяется с течением времени и уменьшается по мере приближения к пику солнечной активности.

Цикл Швабе приводится в движение благодаря солнечному динамо - магнитогидродинамическому процессу, происходящему в недрах звезды и отвечающему за генерацию магнитного поля. В начале солнечного цикла магнитное поле направлено вдоль меридианов, являясь полоидальным и образуя дипольный момент, а к пику цикла активности оно сменяется на тороидальное, то есть становится направленным вдоль параллеллей. Такая периодическая смена объясняется дифференциальностью вращения (экваториальные области Солнца вращаются быстрее полярных) и силами Кориолиса.

В 1935 году швейцарский астроном Макс Вальдмайер обнаружил, что чем быстрее скорость нарастания цикла солнечных пятен, тем сильнее его сила, поэтому более сильным циклам требуется меньше времени, чтобы достичь максимальной интенсивности. Это соотношение часто использовалось для прогнозирования силы цикла солнечных пятен на основе наблюдений за его ранней фазой подъема.

В своей работе ученые из Индии дополнили эффект Вальдмайера новыми наблюдениями, согласно которым скорость затухания дипольного момента Солнца связано со скоростью нарастания следующего цикла солнечных пятен. Это позволяет предсказать, когда цикл достигнет пика не только по его ранней фазе, но и по предыдущему циклу. Анализ показывает, что максимум 25-го солнечного цикла, скорее всего, произойдет в начале 2024 года, либо в срок до сентября 2024 года.

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