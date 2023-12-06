Финансовый гороскоп на 2024 год

В плане достатка год не очень плодотворный, однако, есть и благоприятные периоды, которые необходимо использовать для накопления ресурсов и создания фундамента.

Когда социальные и высшие планеты перемещаются по знакам стихии Земли (Телец, Дева, Козерог), вероятность хорошего урожая и возможность заработать денег, значительно выше. Юпитер и Плутон - планеты, связанные с большими деньгами, финансовой системой, материальной стороной жизни. Венера - личная планета, также характеризует деньги, но это относительно небольшие суммы, необходимые для ощущения жизненного комфорта без излишеств, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, до 21 января Плутон находится в знаке Козерога, а Юпитер до 26 мая перемещается по Тельцу, что благоприятствует финансовым делам, решению имущественных вопросов, развитию бизнеса, поэтому старайтесь как можно больше сделать в январе. Весной 2024 легче установить взаимовыгодные взаимоотношения, построить успешное сотрудничество и достичь баланса в коллективной деятельности, что поможет быстрее реализовать поставленные цели.

Лето 2024 не особо подходящее для дел, которые связаны с большими деньгами, крупными вложениями и начинаниями, целью которых является заработок. Со 2 сентября Плутон на ретро фазе возвращается в знак Козерога до 21 ноября и этот период будет прибыльным, если с самого начала года предпринимать активные действия для улучшения своего материального положения.

Наиболее эффективные периоды для поиска работы, открытия своего дела, смелых, но обдуманных шагов для повышения уровня своих доходов - первые 5 месяцев и осень 2024 года. То, что будет создано в это время, станет базой и на 2025 год.

ОВЕН

2024 год пройдет на высоком эмоциональном накале. И хотя ожидается напряженный "бег с препятствиями", к финишу вы непременно придете первым! Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. На выполнение простых поручений уходить будет много сил и времени, объем работы при этом постоянно будет расти, что не может не подавлять морально. Если вы занимаете руководящую должность, вам придется попрощаться с некомпетентными и недобросовестными работниками.

ТЕЛЕЦ

Финансовые поступления будут скачкообразными и нестабильными. Хорошая прибыль ожидается у работников медийной отрасли, IT и логистики. Наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты вначале 2024 года. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Постарайтесь при этом не ввязываться в конфликтные ситуации, принимать обдуманные решения, чтобы в будущем их не нужно было пересматривать. Обсуждая условия сотрудничества, ясно обговаривайте все детали.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными компаниями. Вначале года ведение многих дел несколько затормозится, но с февраля 2024 обстоятельства будут складываться наилучшим образом, чтобы работать и зарабатывать. Будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут стать причиной серьезных проблем. Привлекайте в свои проекты молодых и креативных специалистов. Те, кто работает в больших корпорациях, получат повышение по службе или небольшую прибавку к зарплате.

РАК

Впереди динамичный, но не самый простой год. Слушайте только свой внутренний голос - в сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел год нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно, если намечается крупная сделка, новый проект или открытие филиала. Не стоит никому верить, а финансовые документы нужно держать в порядке и самостоятельно все контролировать. У предпринимателей по-прежнему речь идет о спорных вопросах, связанных с финансовыми обязательствами, различного рода выплатами и компенсациями.

ЛЕВ

Впереди динамичный, но не самый простой год. Слушайте только свой внутренний голос - в сложных ситуациях. Год благоприятен для возобновления старых деловых связей. Отношения с отдельными партнерами также складываются сложно, и дело в том, что идти на компромисс нет желания именно у вас. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, введении цифровых технологий. Старайтесь отложить небольшую "заначку". Избегайте новых крупных вложений. Значительных расходов потребуют семья, дети, родные.

ДЕВА

В 2024 года вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее. Они связаны с работой и личной жизнью, и, как всегда, вы будете ответственны за все! В профессиональной сфере вас ждет множество приятных перемен, но многое будет зависеть от коллег и партнеров по бизнесу. Не отказывайтесь от помощи влиятельных людей, успех вам обеспечен, если сумеете воспользоваться благоприятным шансом. Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы.

ВЕСЫ

Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В целом, средств на все хватит, если вы будете более прагматичны. Уровень ваших доходов в 2024 году напрямую зависит от холодной головы. Но стоит опасаться завистливых коллег. Лучшим вложением будет приобретение недвижимости, если есть "заначка". Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место. Все изменения предполагают стабильный рост и движение к вашим целям. Но в трудную минуту на помощь придут верные друзья.

СКОРПИОН

Вначале года многое затормозится, а что-то и вовсе придется переделывать, реорганизовывать бизнес. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение в должности или упрочить существующее положение. Тем, кто работает по найму, присмотритесь внимательно к своим коллегам, чтобы найти верных соратников. Вторая половина года более продуктивна во всех отношениях. Финансовая сфера постепенно будет улучшаться, ожидайте неожиданных поступлений из различных источников.

СТРЕЛЕЦ

Работа, проделанная в течение 2024 года, принесет свои плоды - вы получите то, что хотите. В первой половине года вы будете заниматься повседневными хлопотами, а также решать вопросы оптимизации рабочих процессов, кредитов и других финансовых обязательств. Может казаться, что прошлые достижения рушатся на глазах, а отношения с людьми приносят разочарования, но даже, если это так, то знайте - все перемены к лучшему! Начальникам и предпринимателям рекомендуется постоянно проверять подчиненных и по возможности подумать о смене людей в коллективе.

КОЗЕРОГ

В первой половине 2024 в работе возможен небольшой застой, но это временные трудности. Придется не раз возвращаться к одним и тем же вопросам, многое пересматривать и вносить коррективы в текущие проекты. Некоторая напряженность в отношениях с коллегами и руководством могут омрачать настроение, но сплетни за вашей спиной - лишь подтверждение вашей значимости. Ваша находчивость поможет вам найти новые идеи для продвижения в бизнесе, а также избежать проблем с руководством. Осенью 2024 желанный приз вас ждет!

ВОДОЛЕЙ

Вначале года возможно повышенное напряжение на работе у госслужащих. Несмотря на предстоящие праздники, у вас рабочее настроение и совсем не до веселья. Январь принесет вам много забот. Так что засучите рукава и приступайте к делу! Многим Водолеям пришло время задуматься над сменой места работы или профессии, чтобы в полной мере реализовать свой потенциал. Если думаете о карьерном росте, подумайте над тем, чтобы повысить свою квалификацию на курсах. Будьте осторожны в финансовых операциях, не рискуйте, вкладывая в "сырые" проекты.

РЫБЫ

Предпринимателям нужно расширять свой бизнес, внедряя новые цифровые технологии. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый финансовый уровень. Остерегайтесь сомнительных предложений. Самые крупные суммы появятся только во второй половине года. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами, только не рассчитывайте вначале на большие доходы. Но такое покровительство поможет уладить юридические проблемы.

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